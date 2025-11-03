Live TV

Administraţia Trump taie la jumătate ajutorul alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului bugetar

Data publicării:
supermarket sua
Foto: Reuters

Administraţia Trump a anunțat luni că ajutorul alimentar de care beneficiază aproximativ 42 de milioane de americani urmează să fie redus în noiembrie, din cauza blocajului bugetar la nivel federal.

Guvernul american urmează să folosească 4,65 de miliarde de dolari dintr-un fond de urgenţă pentru a finanţa plăţile prin programul SNAP - principalul program public de ajutor alimentar în Statele Unite.

Această sumă urmează să acopere aproximativ „50% dintre ajutoarele gospodăriilor eligibile”, a anunţat un oficial de la Departamentul Agriculturii.

Acest anunţ intervine după o hotărâre a unui judecător federal din Providence, unul dintre cei doi judecători care au ordonat săptămâna trecută Excutivului să folosească fonduri de urgenţă pentru a asigura continuarea Programului SNAP.

Administraţia Trump anunţă că acest program a rămas fără fonduri după o lună de shutdown.

Democraţii şi republicanii nu reuşec cadă de acord pe adoptarea unui nou buget şi dau vina unii pe alţii pentru blocajul bugetar.

Preşedintele republican Donald Trump a dat asigurări vineri că este pregătit să deblocheze fondurile necesare, dacă justiţia decide acest lucru.

El declara că „nu vrea ca americanilor să le fie foame”.

Liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries l-a acuzat duminică pe Trump şi Partidul Republican de „instrumentalizarea fometei” celor 42 de milioane de beneficiari ai acestui program.

