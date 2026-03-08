Live TV

Șefa diplomației britanice: „Nu subcontractăm politica externă”, după criticile lui Trump privind sprijinul în războiul cu Iranul

Data publicării:
United Kingdom and Iran background
Foto: Getty Images
Starmer reafirmă independenţa deciziilor

Regatul Unit „nu este întotdeauna de acord” cu Statele Unite şi nici „nu îşi subcontractează politica externă”, a declarat duminică şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, în urma criticilor preşedintelui american Donald Trump faţă de lipsa iniţială de sprijin a guvernului britanic în războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Yvette Cooper nu a confirmat dacă afirmaţia lui Trump, conform căreia guvernul britanic ia în considerare „serios” trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu, este adevărată, relatează agenţiile EFE şi DPA preluate de Agerpres.

Această afirmaţie a lui Trump a venit împreună cu un mesaj critic la adresa premierului britanic Keir Starmer, postat de preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

„Regatul Unit, odată Marele Aliat al nostru, probabil cel mai mare dintre toţi, în sfârşit se gândeşte serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu”, a susţinut Trump. „Este în regulă, domnule prim-ministru Starmer, dar nu mai avem nevoie de ele - Însă vom ţine minte. Nu avem nevoie de aceia care ni se alătură în războaie după ce le-am câştigat deja!”, a adăugat el.

Citește și: De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill”

Starmer reafirmă independenţa deciziilor

Premierul laburist britanic Keir Starmer a reafirmat miercuri că Regatul Unit nu se va alătura Statelor Unite şi Israelului în războiul împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor.

Totuşi, pe 1 martie, în ziua următoare lansării bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, Starmer a autorizat aviaţia militară americană să folosească bazele aeriene britanice Fairford, din Anglia, şi Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru atacuri împotriva Iranului, susţinând că ar fi vorba numai de atacuri în „scopuri defensive”, expresie reluată de Yvette Cooper.

Citește și: Keir Starmer, acuzat că îl „imita pe Trump” printr-o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu

Aceasta din urmă a îndemnat la „concentrare pe substanţa problemei şi nu pe postările de pe reţelele de socializare”, adăugând că premierul Starmer nu va recurge la „retorică sau hiperbolă” ca răspuns la atacurile lui Trump.

Citește și: Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el

