Aeroportul din Oslo, închis mai multe ore după observarea unei drone. Zborurile au fost deviate

Data publicării:
Aeroportul din Oslo a fost închis temporar după ce o dronă a fost observată în spațiul aerian, toate zborurile fiind deviate către alte destinații. Perturbări similare au avut loc și în Danemarca, unde dronele au blocat timp de patru ore activitatea pe aeroportul din Copenhaga, potrivit The Guardian.

Un purtător de cuvânt al operatorului norvegian Avinor a precizat că spațiul aerian a fost blocat de la miezul nopții, ora locală, iar activitatea a fost reluată câteva ore mai târziu.

Incidentul de la Oslo a avut loc la scurt timp după perturbări similare în Danemarca. Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost redeschis marți dimineață, după ce prezența dronelor a oprit decolările și aterizările timp de aproape patru ore, a anunțat administrația aeroportului.

„Poliția a lansat o anchetă intensă pentru a stabili ce fel de drone sunt acestea”, a declarat Jakob Hansen, comisar adjunct al poliției din Copenhaga.

„Dronele au dispărut și nu am reușit să confiscăm niciuna”, a declarat el.

Reprezentanții aeroportului din Copenhaga au avertizat că întârzierile și unele anulări de zboruri vor continua și au recomandat pasagerilor să verifice informațiile direct la companiile aeriene.

Hansen a precizat că autoritățile din Danemarca și Norvegia vor colabora pentru a stabili dacă există o legătură între cele două incidente.

Anterior, poliția daneză raportase că două sau trei drone mari au fost văzute zburând în apropierea aeroportului din Copenhaga. Aproximativ 50 de zboruri au fost deviate către alte aeroporturi, potrivit site-ului de monitorizare a traficului aerian FlightRadar.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a spus că poliția încearcă să identifice dronele, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând ancheta în curs.

