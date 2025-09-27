Live TV

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din Danemarca. Ministrul Apărării din țara nordică a confirmat incidentul, însă nu a oferit detalii. Spațiul aerian a fost închis, iar poliția a cerut ajutorul cetățenilor pentru identificarea aparatelor suspecte.

Ministrul Apărării din țara nordică a confirmat pentru presa din Danemarca prezența dronelor lângă această bază militară, fără să ofere însă detalii.

Cel puțin două aparate de zbor suspecte au fost văzute deasupra acestei baze militare. Au survolat o vreme, după care s-au făcut nevăzute.

Baza aeriană Karup este cea mai mare din Danemarca. Sunt aproximativ 3.500 de soldați care lucrează zilnic acolo. De asemenea, pe această bază sunt avioane de transport.

Spațiul aerian a fost închis și pentru aeroportul civil care este în zonă. Acesta împarte, practic, o pistă cu baza militară, însă nu a avut niciun impact pentru că nu era plănuit niciun zbor în perioada aceea.

Polițiștii din regiune cer ajutorul cetățenilor după ce foarte multe apeluri au venit de la oameni care au văzut cele două drone deasupra bazei militare.

Astfel de incidente au început încă de luni seara. Prima dată, aeroportul din Copenhaga a fost blocat timp de câteva ore bune, iar apoi au fost apariții ale acestor drone pe mai multe aeroporturi, inclusiv baze militare.

Niciuna dintre drone nu a fost doborâtă, originea lor fiind încă necunoscută. Este suspectată pentru aceste drone Rusia.

Ambasadorul rus din Franța a spus că dacă un avion sau o dronă este doborâtă este „o declarație de război”.

Președintele american Donald Trump și liderii NATO au declarat că dacă un avion sau o dronă suspectă încalcă spațiul alianței NATO, acestea vor fi doborâte.

