Alan Greenspan, cel mai influent guvernator al unei Bănci Centrale din epoca modernă, a murit la vârsta de 100 de ani

Economistul american Allan Greenspan, care a condus Banca Centrală a Statelor Unite timp de aproape douăzeci de ani, a decedat luni, 22 iunie, la vârsta de 100 de ani, scrie Le Monde.

Cuvintele sale au avut adesea un impact puternic. De exemplu, când, pe 5 decembrie 1996, a vorbit despre „exuberanța irațională [care] intensifică valorile activelor” în legătură cu piețele bursiere, provocând prăbușirea acestora la nivel mondial.

Politica sa monetară a fost atât lăudată, cât și contestată.

Alan Greenspan s-a născut pe 6 martie 1926 la New York. Încă de la o vârstă fragedă, a fost pasionat de muzică și, în 1943, s-a înscris la Juilliard School, la secția de clarinet. Însă, în scurt timp, a renunțat la această formare și a început să se intereseze de comerț și finanțe. Imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, s-a înscris la Școala de Afaceri a Universității din New York, unde a obținut licența în 1948. Apoi s-a înscris la Columbia, absolvind cu un masterat. Ulterior, a început o teză de doctorat pe care a suspendat-o rapid, iar abia în 1977 și-a obținut doctoratul la Universitatea din New York.

Între 1954 și 1974 (și între 1977 și 1987), Alan Greenspan a fost președinte al Townsend-Greenspan & Co., Inc., o firmă de consultanță economică din New York. Se interesează, de asemenea, de politică și, în 1967, se alătură echipei de campanie a republicanului Richard Nixon, care va deveni președinte al Statelor Unite în 1969.

Pragmatism

Din punct de vedere intelectual, în anii 1950 și 1960 este influențat de filozoafa libertariană Ayn Rand, considerată teoreticiana unui capitalism individualist și adeptă a principiului „laisser-faire”. Alan Greenspan îmbrățișează gândirea acesteia și crede în „mâna invizibilă” a lui Adam Smith și în autoreglarea piețelor financiare.

Între 1974 și 1977, a fost președinte al Consiliului Consilierilor Economici ai președintelui american sub președinția lui Gerald Ford, iar între 1981 și 1983, președinte al Comisiei Naționale pentru Reforma Securității Sociale. În 1979, s-a alăturat echipei de campanie prezidențială a lui Ronald Reagan, care a devenit președinte în 1981.

Alan Greenspan preia conducerea Fed la 11 august 1987, funcție pe care o ocupă până la 31 ianuarie 2006. La scurt timp după preluarea funcției, a trebuit să facă față prăbușirii bursiere din octombrie 1987. Sub conducerea sa, a acționat cu pragmatism, iar Fed a injectat lichidități în cantități masive, modificând așteptările actorilor de pe piața bursieră, ceea ce a limitat amploarea prăbușirii și a facilitat ieșirea din criză.

Eficacitatea pragmatismului său s-a confirmat în mai multe rânduri, fie că este vorba de criza caselor de economii și a băncilor americane de la sfârșitul anilor 1980, de criza asiatică (1997-1998), apoi de cea rusă și de colapsul fondului de investiții LTCM (Long Term Capital Management), în care întregul sistem bancar internațional a fost pe punctul de a fi antrenat (1998), de spargerea bulei internetului în 2000, de efectele atentatelor din 11 septembrie 2001 și de criza de încredere de pe piețele bursiere din 2002 sau de războiul din Irak din 2003.

„Magicianul”

Fostul președinte al Fed s-a definit, într-adevăr, ca un adept al faptelor, pe care le preferă teoriei pure, pentru a evalua starea favorabilă a conjuncturii economice și a combate inflația, cele două obiective ale Fed. El nu a ezitat să reducă masiv ratele dobânzilor americane, dacă era necesar, pentru a relansa activitatea economică, așa cum s-a întâmplat în cazul spargerii bulei internetului.

Pe durata mandatelor sale, „Statele Unite au cunoscut cea mai lungă perioadă de expansiune din perioada postbelică, cu accent pe combaterea inflației, care s-a menținut în medie sub 3 %, și a șomajului, sub 5,5 %. Această performanță i-a adus toate poreclele: „magicianul” », „maestrul”…”, analiza Daniel Cohen pentru Le Monde în noiembrie 2005. În jurul șefului Fed s-a creat un adevărat mit. „Este perceput ca omul din spatele miracolului economic observat în Statele Unite de cincisprezece ani”, remarca Pierre-Antoine Delhommais în Le Monde în 2006.

Însă criza financiară a „subprime-urilor”, care s-a transformat în 2007 într-o criză financiară mondială, i-a pătat imaginea. Politica sa monetară, uneori foarte acomodativă (rate ale dobânzii foarte scăzute și lichidități abundente), a favorizat, de asemenea, apariția unor dezechilibre structurale majore și a unor evaluări excesive ale anumitor active, precum acțiunile, în primul rând, și imobiliarele, ulterior. Este acuzat că a favorizat „bulele speculative bursiere”, ceea ce i-a adus o altă poreclă, aceea de „Domnul Bulă”.

Laudele au fost urmate de critici acide la adresa unei politici de laissez-faire care ar fi stat la originea tsunamiului financiar din 2008. Marc Roche relata în Le Monde în 2011 răspunsul lui Alan Greenspan la adresa detractorilor săi: „Am fost felicitat pentru lucruri pe care nu le-am făcut și sunt criticat astăzi pentru lucruri pe care nu le-am făcut… ”.

După ce a părăsit Fed-ul și i-a predat ștafeta lui Ben Bernanke, după nouăsprezece ani la conducerea Băncii Centrale, Alan Greenspan și-a înființat propria firmă de consultanță cu sediul la Washington, Greenspan Associates LLC. Este autorul memoriilor Le Temps des turbulences, publicate în 2007. În 2005, a primit din partea președintelui George W. Bush Medalia Prezidențială a Libertății, care este, alături de Medalia de Aur a Congresului, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite.

Editor : M.C