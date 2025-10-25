Live TV

Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus

Data publicării:
oameni in aeroport
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Aeroporturile din oraşele lituaniene Vilnius şi Kaunas au fost închise, vineri seara, din cauza unor baloane meteorologice care au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunţat Ministerul Transporturilor lituanian, precizând că este vorba despre al treilea astfel de incident în această lună, informează Reuters.

În ultimele săptămâni, aviaţia europeană a fost dată în mod repetat peste cap după ce au fost observate survolări de drone şi alte incursiuni ariene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Munchen şi în regiunea baltică.

Ministerul lituanian al Transporturilor a anunţat, într-un comunicat, că traficul la cele două aeroporturi a fost suspendat până la orele locale 22:00 (19:00 GMT). Centrul naţional pentru gestionarea situaţiilor de criză (NCMC) a raportat că „zece baloane" au fost observate pe radar.

Aeroportul din Vilnius a mai fost închis marţea aceasta şi pe 5 octombrie, când baloane folosite pentru contrabandă cu ţigarete din Belarus au intrat în spaţiul aerian al capitalei lituaniene.

Şefa guvernului lituanian Inga Ruginiene a declarat miercuri că ţara baltică îşi va închide frontiera cu Belarus dacă astfel de baloane vor intra din nou din ţara vecină.

