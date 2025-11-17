Live TV

Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”

Data publicării:
Mașină de poliție din Germania
Foto: Profimedia Images

Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni dpa. Poliţia a primit peste 900 de apeluri de urgenţă despre presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt.

Poliţia crede că mesajul reprezintă „o informaţie falsă distribuită deliberat pentru a provoca teamă”, notează Agerpres.

Într-o postare pe X, poliţia a avertizat în privinţa ştirilor false şi a dezinformării. „Nu avem indicii privind vreun pericol sau ameninţări concrete”, se menţionează în comunicatul postat duminică seară.

Poliţia a precizat că şcolile vor avea program normal luni. Poliţia va menţione o prezenţă lângă şcoli pentru a putea răspunde rapid în caz de nevoie, a dat asigurări aceasta.

Au existat numeroase reacţii online la avertismentele trimise poliţiei.

Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”, a scris un utilizator.

„Fiul meu mi-a arătat clipul video cu ameninţarea. El este speriat, la fel ca şi colegii lui de şcoală. Nu vor merge mâine la şcoală. Şi eu sunt speriat. Vă rog faceţi ceva”, a declarat un tată.

Mesajul care conţinea ameninţarea a fost distribuit pe mai multe grupuri şcolare, unele instituţii fiind menţionate nominal.

Din cauza faptului că mesajul a devenit viral, poliţia susţine că intenţionează să-şi sporească prezenţa.

O investigaţie a fost deschisă asupra suspiciunii de tulburare a liniştii publice prin ameninţarea de a comite o infracţiune. Poliţiştii fac acum demersuri pentru a descoperi cine se află în spatele distribuirii mesajului de ameninţare.

Citește și:

Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni. Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nava-gpl-atac rusia
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de...
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Ultimele știri
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
Cel puțin 32 de oameni au murit după ce mina de cobalt unde lucrau ilegal s-a prăbușit
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maria Zaharova
Reacția Rusiei după ce Germania a declarat că Moscova ar putea ataca NATO în 2029: „Nu mai există nicio îndoială”
ADEX 2025 Opens In Goyang With Record Global Participation, Seoul, South Korea - 20 Oct 2025
Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare”
Police officers at the Munich Oktoberfest 2025
Descoperirea unei bombe din cel de-Al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania
Vânzător stradal Turcia
O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI
Dentist
Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Fanatik.ro
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
Michael J. Fox, alături de soție și de cei patru copii, la gala dedicată luptei contra bolii Parkinson: „Mă...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu