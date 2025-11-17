Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”

Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni dpa. Poliţia a primit peste 900 de apeluri de urgenţă despre presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt.



Poliţia crede că mesajul reprezintă „o informaţie falsă distribuită deliberat pentru a provoca teamă”, notează Agerpres.



Într-o postare pe X, poliţia a avertizat în privinţa ştirilor false şi a dezinformării. „Nu avem indicii privind vreun pericol sau ameninţări concrete”, se menţionează în comunicatul postat duminică seară.



Poliţia a precizat că şcolile vor avea program normal luni. Poliţia va menţione o prezenţă lângă şcoli pentru a putea răspunde rapid în caz de nevoie, a dat asigurări aceasta.



Au existat numeroase reacţii online la avertismentele trimise poliţiei.



Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”, a scris un utilizator.



„Fiul meu mi-a arătat clipul video cu ameninţarea. El este speriat, la fel ca şi colegii lui de şcoală. Nu vor merge mâine la şcoală. Şi eu sunt speriat. Vă rog faceţi ceva”, a declarat un tată.



Mesajul care conţinea ameninţarea a fost distribuit pe mai multe grupuri şcolare, unele instituţii fiind menţionate nominal.



Din cauza faptului că mesajul a devenit viral, poliţia susţine că intenţionează să-şi sporească prezenţa.



O investigaţie a fost deschisă asupra suspiciunii de tulburare a liniştii publice prin ameninţarea de a comite o infracţiune. Poliţiştii fac acum demersuri pentru a descoperi cine se află în spatele distribuirii mesajului de ameninţare.

Editor : B.E.