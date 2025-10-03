Live TV

Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației

Data publicării:
drona in zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania.

Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de graniţa cu Germania, informează presa belgiană.

Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spaţiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranţă, relatează AFP, potrivit news.ro.

Apoi, vineri, în jurul orei locale 1:45, aproximativ cincisprezece drone au fost observate survolând terenul militar din Elsenborn, în Belgia, potrivit postului public de radio-televiziune flamand, VRT. „Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania şi au fost observate şi de poliţia din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.

Informaţia a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al apărării, Theo Francken, care a anunţat că este în curs o anchetă.

Primarul din Butgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenţia de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o ameninţare cu drone în dimineaţa zilei de vineri.

Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la graniţa cu Danemarca. În perioada 22-25 septembrie, ţara scandinavă a fost, de asemenea, ţinta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.

Înainte de aceasta, Polonia protestase faţă de prezenţei a 19 drone în spaţiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanşând o reacţie fermă din partea NATO.

Deşi originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autorităţile daneze şi poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Digi Sport
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în...
george simion
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și...
Ultimele știri
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower
Reacția șefului DSP Neamţ după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite: „Îmi pare sincer rău că sunt nelămuriri”
Apelul angajaților spitalului Sf. Maria din Iași: „Nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
„Zidului de drone” al lui Von der Leyen ar putea fi spart chiar de realitatea UE (POLITICO)
drone rusești Geran
Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie. Planul Ucrainei pentru a contracara ofensiva aeriană rusă
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului Apărării despre proiectele de apărare ale UE și NATO
Schönefeld, Brandenburg, Deutschland, 07.06.2024: ExpoCenter-Airport: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berl
Moșteanu susține, optimist, că România va produce drone în colaborare cu Ucraina din 2027: Am văzut 4 fabrici, nu e foarte complicat
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat se căsătorește la câteva luni de când soția sa a murit. Fiul lui, revoltat: „Oare greșesc? Au fost...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...