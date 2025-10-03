Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației

La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania.

Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de graniţa cu Germania, informează presa belgiană.

Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spaţiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranţă, relatează AFP, potrivit news.ro.

Apoi, vineri, în jurul orei locale 1:45, aproximativ cincisprezece drone au fost observate survolând terenul militar din Elsenborn, în Belgia, potrivit postului public de radio-televiziune flamand, VRT. „Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania şi au fost observate şi de poliţia din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.

Informaţia a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al apărării, Theo Francken, care a anunţat că este în curs o anchetă.

Primarul din Butgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenţia de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o ameninţare cu drone în dimineaţa zilei de vineri.

Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la graniţa cu Danemarca. În perioada 22-25 septembrie, ţara scandinavă a fost, de asemenea, ţinta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.

Înainte de aceasta, Polonia protestase faţă de prezenţei a 19 drone în spaţiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanşând o reacţie fermă din partea NATO.

Deşi originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autorităţile daneze şi poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.

