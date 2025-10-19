Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua sa socială imagini declasificate cu distrugerea unui mini-submarin care, potrivit liderului de la Casa Albă, era încărcat cu droguri și se îndrepta spre Statele Unite. „Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm”, susține președintele SUA.

„Am avut marea onoare de a distruge un submarin foarte mare care transporta droguri și care se îndrepta spre Statele Unite pe o rută de tranzit binecunoscută pentru traficul de narcotice. Serviciile secrete americane au confirmat că această navă era încărcată în principal cu fentanil și alte narcotice ilegale. La bordul navei se aflau patru narcoteroriști cunoscuți. Doi dintre teroriști au fost uciși. Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm. Cei doi teroriști supraviețuitori sunt returnați în țările lor de origine, Ecuador și Columbia, pentru a fi arestați și judecați. Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit în timpul acestei operațiuni. Sub comanda mea, Statele Unite ale Americii nu vor tolera traficul de droguri ilegale de către narcoteroriști, pe uscat sau pe mare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social, unde a postat și imagini declasificate din timpul acțiunii de distrugere a submersibilului.

În imagini se vede un submarin care se deplasează chiar sub suprafața apei, iar la un moment dat este lovit din aer, ceea ce provoacă două explozii consecutive.

Editor : B.P.