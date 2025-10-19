Live TV

Video „Am avut marea onoare.” Donald Trump publică imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA

Data publicării:
submarin cu droguri
Submarinul ducea droguri spre SUA, susține Donald Trump. Sursă foto: Truth Social

Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua sa socială imagini declasificate cu distrugerea unui mini-submarin care, potrivit liderului de la Casa Albă, era încărcat cu droguri și se îndrepta spre Statele Unite. „Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm”, susține președintele SUA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am avut marea onoare de a distruge un submarin foarte mare care transporta droguri și care se îndrepta spre Statele Unite pe o rută de tranzit binecunoscută pentru traficul de narcotice. Serviciile secrete americane au confirmat că această navă era încărcată în principal cu fentanil și alte narcotice ilegale. La bordul navei se aflau patru narcoteroriști cunoscuți. Doi dintre teroriști au fost uciși. Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm. Cei doi teroriști supraviețuitori sunt returnați în țările lor de origine, Ecuador și Columbia, pentru a fi arestați și judecați. Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit în timpul acestei operațiuni. Sub comanda mea, Statele Unite ale Americii nu vor tolera traficul de droguri ilegale de către narcoteroriști, pe uscat sau pe mare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social, unde a postat și imagini declasificate din timpul acțiunii de distrugere a submersibilului.

În imagini se vede un submarin care se deplasează chiar sub suprafața apei, iar la un moment dat este lovit din aer, ceea ce provoacă două explozii consecutive.

Citește și: Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explozie
1
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
pompieri explozie rahova 1
2
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
dr flavia grosan
4
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul...
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
incendiu pipera
Incendiu în Pipera. Două mașini au luat foc. Sunt scurgeri de gaze în...
3af9cdc3-b036-4fb4-b21d-ce5c33f5ff32
Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată...
Lingouri de aur
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur –...
pompieri 112
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa, duminică dimineață. „O...
Ultimele știri
Pașaport diplomatic. Mințile noastre, miza Războiului Tăcut
Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord de încetare imediată a focului
SUA: Hamas pregătește un atac împotriva civililor din Gaza. Reacția grupării islamiste
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Război Ucraina
Cum a fost convins Donald Trump că Ucraina „are cărțile necesare”
vladimir putin vorbește la telefon
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)
casa alba press secretary Karoline Leavitt holds a briefing in Washington
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist: „Maică-ta a ales-o”
Kim Jong Un
După Putin, Trump mai vrea să se vadă cu un dictator: Kim Jong un
Viktor Orban
De ce întâlnirea Trump-Putin e considerată de Orban o „justificare” pentru viziunea sa politică: „Nu e despre noi, e despre pace”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Fanatik.ro
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România...
Adevărul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea...
Playtech
Izolaţie apartament exterior, la final de 2025. Ai nevoie de autorizaţie?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă...
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev
Newsweek
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu