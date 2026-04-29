Ambasadorul SUA în Ucraina va demisiona din cauza divergențelor cu Donald Trump

Ambasadorul interimar al SUA în Ucraina va părăsi Kievul în următoarele săptămâni, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, lăsând vacant un post diplomatic crucial în timp ce Rusia se pregătește pentru o ofensivă de vară și negocierile de pace sunt în impas, scrie Financial Times.

Julie Davis, care a ocupat funcția de însărcinată cu afaceri temporară la ambasada SUA din Kiev din mai anul trecut, a devenit frustrată de rolul său pe fondul divergențelor cu președintele Donald Trump privind sprijinul său în scădere pentru Ucraina, au declarat trei persoane familiarizate cu decizia acesteia.

Plecarea ei iminentă va urma celei a predecesoarei sale, Bridget Brink, care a demisionat din motive similare în aprilie anul trecut. Davis, care a notificat Departamentul de Stat că va pleca în ultimele săptămâni, intenționa să se retragă din serviciul diplomatic, punând capăt unei cariere de trei decenii, au spus acele persoane.

Luată prin surprindere de o nominalizare

Davis, care rămâne acreditată ca ambasador în Cipru în timp ce își desfășoară activitatea la Kiev, s-a simțit luată prin surprindere în octombrie după ce a aflat din presă că Trump l-a nominalizat pe John Breslow, un om de afaceri din Arizona și donator republican, pentru a fi următorul ambasador în Cipru, au spus acele persoane.

Davis nu fusese informată în prealabil cu privire la nominalizare. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a spus că este „fals” să se sugereze că Davis demisionează din cauza divergențelor cu Trump.

„Ambasadoarea Davis a fost o susținătoare fermă a eforturilor administrației Trump de a instaura o pace durabilă între Rusia și Ucraina”, a declarat el într-un comunicat. „Ea va continua să promoveze cu mândrie politicile președintelui Trump până când va părăsi oficial Kievul în iunie 2026 și se va retrage din Departament”, a spus Piggott.

Ambasada SUA la Kiev a avut probleme în a-și păstra ambasadorii pe parcursul ambelor mandate ale lui Trump. În 2019, Trump a rechemat-o pe Marie Yovanovitch, pe atunci ambasadoare în Ucraina, considerând-o „neloială” și „o problemă”.

Ea a fost un martor crucial în audierile din Congres din cadrul primei proceduri de destituire a lui Trump, ulterior în acel an. Când Brink, o susținătoare a asistenței militare pentru Ucraina, a demisionat anul trecut, ea a spus că s-a opus presiunii pe care Casa Albă a lui Trump o exercita asupra Kievului, în timp ce lăsa Moscova să scape basma curată.

Scena de la Casa Albă

Picătura care a umplut paharul pentru predecesorul lui Davis a fost atacul verbal al lui Trump la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, în februarie 2025. După acea ciocnire, Trump a suspendat asistența militară și schimbul de informații cu Kievul timp de câteva săptămâni.

Brink candidează pentru Camera Reprezentanților SUA ca democrată într-un district competitiv din statul său natal, Michigan. În campania electorală, ea l-a acuzat pe Trump de corupție și de a-l menaja pe președintele rus Vladimir Putin. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Casa Albă a marginalizat în mare măsură Departamentul de Stat.

În schimb, președintele a trimis o mână de aliați, în special pe trimisul special Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a urmări cele mai ambițioase obiective de politică externă ale sale, inclusiv negocierea unui acord de încetare a războiului din Ucraina.

Însă negocierile de pace au stagnat din cauza intransigenței Rusiei și a războiului SUA împotriva Iranului. Oficialii serviciilor de informații ucrainene au declarat luna aceasta pentru FT că Moscova intenționează să-și continue războiul și să lanseze o nouă ofensivă în această vară.

Doar 8% dintre candidații la funcția de ambasador propuși de președinte sunt diplomați de carieră

În decembrie, administrația a rechemat zeci de ambasadori din întreaga lume de la posturile lor, în timp ce oficialii americani au încercat să se asigure că ambasadele reflectă agenda „America First” a lui Trump. Doar 8% dintre candidații la funcția de ambasador propuși de președinte sunt diplomați de carieră, potrivit unui raport întocmit de American Foreign Service Association, în scădere față de 57% în timpul primului său mandat.

Zeci de ambasade americane din întreaga lume nu au un ambasador confirmat de Senat, inclusiv în mare parte din Orientul Mijlociu și în Ucraina.

Diplomat de carieră, Davis a petrecut trei decenii în cadrul Departamentului de Stat, inclusiv în Europa de Est. Înainte de misiunile sale la Kiev și Cipru, în 2020, ea a devenit primul ambasador al SUA în Belarus din 2008.

Diplomați americani actuali și foști au indicat FT un flux constant de specialiști în Ucraina care s-au pensionat, au părăsit diplomația sau au fost concediați de când Trump a preluat funcția.

George Kent, un diplomat de carieră care a ocupat funcția de șef adjunct al misiunii la Kiev și apoi de secretar adjunct adjunct responsabil cu politica față de Ucraina, a fost demis din funcția de ambasador în Estonia în primele ore ale președinției lui Trump. David Holmes, un diplomat de carieră care a ocupat funcția de consilier politic la Ambasada SUA la Kiev în 2019, și-a anunțat vineri retragerea.

El a ocupat recent funcția de șef adjunct al misiunii în Ungaria. Holmes a fost un martor cheie în timpul primelor audieri de punere sub acuzare a lui Trump, declarând că a auzit o conversație telefonică între președintele SUA și un alt diplomat în care se discuta modul în care îl vor presa pe Zelenski să deschidă anchete împotriva fostului președinte american Joe Biden și a familiei sale. Un diplomat de carieră a declarat că cei care au susținut Ucraina în cadrul Departamentului de Stat al lui Trump „au devenit ținte”.

