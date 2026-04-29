Ambasadorul SUA în Ucraina va demisiona din cauza divergențelor cu Donald Trump

New U.S. Ambassador To Ukraine, Julie Davis, Kyiv, Kiev Oblast - 06 May 2025
Julie Davis, la întâlnirea cu Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, la numirea ei în funcție, la Kiev, în mai 2025. Foto: Profimedia
Ambasadorul interimar al SUA în Ucraina va părăsi Kievul în următoarele săptămâni, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, lăsând vacant un post diplomatic crucial în timp ce Rusia se pregătește pentru o ofensivă de vară și negocierile de pace sunt în impas, scrie Financial Times.

Julie Davis, care a ocupat funcția de însărcinată cu afaceri temporară la ambasada SUA din Kiev din mai anul trecut, a devenit frustrată de rolul său pe fondul divergențelor cu președintele Donald Trump privind sprijinul său în scădere pentru Ucraina, au declarat trei persoane familiarizate cu decizia acesteia.

Plecarea ei iminentă va urma celei a predecesoarei sale, Bridget Brink, care a demisionat din motive similare în aprilie anul trecut. Davis, care a notificat Departamentul de Stat că va pleca în ultimele săptămâni, intenționa să se retragă din serviciul diplomatic, punând capăt unei cariere de trei decenii, au spus acele persoane.

Davis, care rămâne acreditată ca ambasador în Cipru în timp ce își desfășoară activitatea la Kiev, s-a simțit luată prin surprindere în octombrie după ce a aflat din presă că Trump l-a nominalizat pe John Breslow, un om de afaceri din Arizona și donator republican, pentru a fi următorul ambasador în Cipru, au spus acele persoane.

Davis nu fusese informată în prealabil cu privire la nominalizare. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a spus că este „fals” să se sugereze că Davis demisionează din cauza divergențelor cu Trump.

„Ambasadoarea Davis a fost o susținătoare fermă a eforturilor administrației Trump de a instaura o pace durabilă între Rusia și Ucraina”, a declarat el într-un comunicat. „Ea va continua să promoveze cu mândrie politicile președintelui Trump până când va părăsi oficial Kievul în iunie 2026 și se va retrage din Departament”, a spus Piggott.

Ambasada SUA la Kiev a avut probleme în a-și păstra ambasadorii pe parcursul ambelor mandate ale lui Trump. În 2019, Trump a rechemat-o pe Marie Yovanovitch, pe atunci ambasadoare în Ucraina, considerând-o „neloială” și „o problemă”.

Ea a fost un martor crucial în audierile din Congres din cadrul primei proceduri de destituire a lui Trump, ulterior în acel an. Când Brink, o susținătoare a asistenței militare pentru Ucraina, a demisionat anul trecut, ea a spus că s-a opus presiunii pe care Casa Albă a lui Trump o exercita asupra Kievului, în timp ce lăsa Moscova să scape basma curată.

Picătura care a umplut paharul pentru predecesorul lui Davis a fost atacul verbal al lui Trump la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, în februarie 2025. După acea ciocnire, Trump a suspendat asistența militară și schimbul de informații cu Kievul timp de câteva săptămâni.

Brink candidează pentru Camera Reprezentanților SUA ca democrată într-un district competitiv din statul său natal, Michigan. În campania electorală, ea l-a acuzat pe Trump de corupție și de a-l menaja pe președintele rus Vladimir Putin. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Casa Albă a marginalizat în mare măsură Departamentul de Stat.

În schimb, președintele a trimis o mână de aliați, în special pe trimisul special Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a urmări cele mai ambițioase obiective de politică externă ale sale, inclusiv negocierea unui acord de încetare a războiului din Ucraina.

Însă negocierile de pace au stagnat din cauza intransigenței Rusiei și a războiului SUA împotriva Iranului. Oficialii serviciilor de informații ucrainene au declarat luna aceasta pentru FT că Moscova intenționează să-și continue războiul și să lanseze o nouă ofensivă în această vară.

În decembrie, administrația a rechemat zeci de ambasadori din întreaga lume de la posturile lor, în timp ce oficialii americani au încercat să se asigure că ambasadele reflectă agenda „America First” a lui Trump. Doar 8% dintre candidații la funcția de ambasador propuși de președinte sunt diplomați de carieră, potrivit unui raport întocmit de American Foreign Service Association, în scădere față de 57% în timpul primului său mandat.

Zeci de ambasade americane din întreaga lume nu au un ambasador confirmat de Senat, inclusiv în mare parte din Orientul Mijlociu și în Ucraina.

Diplomat de carieră, Davis a petrecut trei decenii în cadrul Departamentului de Stat, inclusiv în Europa de Est. Înainte de misiunile sale la Kiev și Cipru, în 2020, ea a devenit primul ambasador al SUA în Belarus din 2008.

Diplomați americani actuali și foști au indicat FT un flux constant de specialiști în Ucraina care s-au pensionat, au părăsit diplomația sau au fost concediați de când Trump a preluat funcția.

George Kent, un diplomat de carieră care a ocupat funcția de șef adjunct al misiunii la Kiev și apoi de secretar adjunct adjunct responsabil cu politica față de Ucraina, a fost demis din funcția de ambasador în Estonia în primele ore ale președinției lui Trump. David Holmes, un diplomat de carieră care a ocupat funcția de consilier politic la Ambasada SUA la Kiev în 2019, și-a anunțat vineri retragerea.

El a ocupat recent funcția de șef adjunct al misiunii în Ungaria. Holmes a fost un martor cheie în timpul primelor audieri de punere sub acuzare a lui Trump, declarând că a auzit o conversație telefonică între președintele SUA și un alt diplomat în care se discuta modul în care îl vor presa pe Zelenski să deschidă anchete împotriva fostului președinte american Joe Biden și a familiei sale. Un diplomat de carieră a declarat că cei care au susținut Ucraina în cadrul Departamentului de Stat al lui Trump „au devenit ținte”.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Iranul i-ar fi transmis lui Trump că se află „în stare de colaps”, în timp ce negocierile de pace sunt blocate
Parada de 9 Mai de la Moscova se va desfășura fără echipament militar. Ce motiv invocă autoritățile ruse
soldat rus militar rus rusia
Rusia pregătește recrutări masive de mercenari străini pentru războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate
King Charles III Addresses a Joint Session of Congress
Regele Charles a îndemnat SUA să rămână fidele aliaților lor occidentali. Discurs călduros și plin de umor în Congresul american
Middle East News - April 28, 2026
Summit „extraordinar” al țărilor din Golf, în contextul în care Emiratele Arabe Unite se pregătesc să părăsească OPEC
Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
INSTANT_COALITIE_BUGET_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic...
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
Ultimele știri
Pedeapsa fostului președinte sud-coreean, pentru obstrucționarea justiției, a fost majorată la 7 ani de închisoare
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Ponta: Şanse mari ca moţiunea să treacă. Dacă va rămâne aceeaşi coaliţie fără Bolojan, e o greşeală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
William și Kate, 15 ani de căsnicie. Imagini de colecție și povestea rochiei care a rămas în istorie. Cum a...
Cancan
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe...
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Îi este tot mai greu să se uite la filmele sale din tinerețe. George Clooney: Dumnezeule, omul acela nici...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte