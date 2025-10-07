Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”

Kremlinul a anunțat, marți, că Rusia va formula un „răspuns adecvat” la planurile Uniunii Europene de a limita circulația diplomaților ruși pe teritoriul statelor membre, relatează Reuters.

Potrivit unor diplomați citați de Reuters, țările din Uniunea Europeană sunt aproape de un acord privind această măsură, însă o decizie finală nu a fost încă adoptată.

Propunerea, venită din partea serviciului diplomatic al blocului comunitar, prevede ca diplomații ruși acreditați într-un stat membru să fie obligați să notifice autoritățile dacă doresc să călătorească într-un alt stat al UE, care ar putea decide să le refuze intrarea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova va reacționa.

„Desigur că va exista un răspuns. Serviciul nostru diplomatic va formula propuneri, iar acestea vor fi puse în aplicare”, a spus Peskov, adăugând că „din păcate, europenii își reamintesc tot mai bine cum să ridice noi ziduri de separare”.

