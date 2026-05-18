Angela Merkel critică UE pentru că nu poartă dialog cu Rusia. „Nu este suficient ca președintele SUA să mențină contactul”

Fosta cancelară germană Angela Merkel. Foto: Profimedia
Fosta cancelară germană Angela Merkel a criticat luni Uniunea Europeană pentru că nu și-a folosit influența diplomatică pentru a contribui la încetarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, scrie POLITICO.

„Consider că sprijinul militar pe care l-am acordat până acum este absolut corect. De asemenea, consider că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare, dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel în cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune WDR.

„Nu este suficient ca președintele SUA, Donald Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

Discuții despre un trimis special pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina

Presiunea asupra Europei crește pentru a numi un trimis special pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Atât Moscova, cât și Kievul și-au manifestat deschiderea față de un astfel de mediator, într-un moment în care echipa de negociatori a lui Trump este concentrată exclusiv pe conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Cancelarul german Friedrich Merz — la fel ca Merkel, membru al Partidului Creștin-Democrat de centru-dreapta — a declarat luni că numirea unui singur negociator care să vorbească în numele întregului bloc comunitar „nu este planificată în prezent”, adăugând totuși că discuțiile pe această temă sunt în curs atât la nivel european, cât și într-un format mai restrâns, cu Franța și Marea Britanie.

El a avertizat, de asemenea, împotriva speranțelor false. „Mai presus de toate, sperăm că putem consolida disponibilitatea Moscovei de a veni la masa negocierilor”, a spus Merz în răspuns la întrebarea unui reporter în timpul unei conferințe de presă cu omologul său bulgar la Berlin. „Până când guvernul rus nu este pregătit să negocieze, nu este nevoie să luăm nicio decizie din partea noastră cu privire la reprezentare.”

Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, a declarat că a propus stabilirea unui format diplomatic între UE și Rusia în timpul ultimei sale participări la reuniunea Consiliului European din octombrie 2021, la sfârșitul mandatului său — cu patru luni înainte de începerea războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei. Ea a adăugat însă că inițiativa a eșuat din cauza opiniilor divergente din cadrul blocului comunitar cu privire la cea mai bună modalitate de a trata cu Moscova.

„Trebuie să continuați să lucrați la acest lucru până când ajungeți la o poziție comună”, a spus ea referindu-se la aceste diferențe. „Diplomația a fost întotdeauna cealaltă față a monedei, inclusiv în timpul Războiului Rece.”

Experiența de negociator a lui Merkel

Moștenirea politică a lui Merkel a fost supusă unei analize atente în ultimii ani din cauza dependenței crescute a Germaniei de gazul rusesc pe durata mandatului său, criticile intensificându-se de când Moscova a atacat Ucraina în 2022.

Însă experiența sa anterioară de negociere atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dus, de asemenea, la menționarea numelui lui Merkel ca unul dintre posibilii candidați pentru a deveni trimisul de pace al UE în vederea soluționării conflictului.

Merkel a declarat însă că biroul său nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens. Politiciana de centru-dreapta a subliniat, de asemenea, că, în opinia sa, doar cei care dețin puterea sunt negociatori credibili, menționând experiențele sale cu Putin după anexarea ilegală a Crimeii în 2014.

„Am putut purta acele negocieri cu președintele Putin doar pentru că aveam putere politică, pentru că eram șefi de guvern”, a spus Merkel. „Ai nevoie de acea putere. Iar eu, personal, nu m-aș fi gândit niciodată să cer unui mediator să meargă la Minsk în locul meu și să discute cu Putin… Trebuie să iei lucrurile în propriile mâini.”

Acordurile de la Minsk — negociate de Merkel și omologul său francez în 2014 și 2015 pentru a opri luptele din estul Ucrainei — nu au reușit să asigure un armistițiu durabil. Încălcările au continuat ani de zile înainte ca Rusia să lanseze războiul total, amintește POLITICO.

