Apelul NATO după expirarea tratatului de control al armelor nucleare între SUA și Rusia

NATO face apel la „reţinere şi responsabilitate” după expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite, a declarat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Reţinerea şi responsabilitatea în domeniul nuclear sunt esenţiale pentru securitatea globală”, a afirmat oficialul NATO, sub rezerva anonimatului.

„Retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei şi semnalele coercitive pe care le transmite cu privire la problemele nucleare dezvăluie o postură de intimidare strategică”, a adăugat el, denunţând totodată dorinţa Chinei de a-şi extinde arsenalul nuclear.

„NATO va continua să ia măsurile necesare pentru a-şi garanta credibilitatea şi eficacitatea posturii sale globale de descurajare şi apărare”, a afirmat în continuare oficialul Alianţei.

Ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre SUA şi Rusia a expirat joi, marcând un punct de cotitură major în istoria controlului armelor nucleare de la Războiul Rece şi reaprinzând îngrijorările legate de proliferare.

Tratatul dintre Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă privind măsurile de reducere şi limitare suplimentară a armelor strategice ofensive, cunoscut şi sub denumirea de Noul Tratat START, a fost semnat la 8 aprilie 2010, la Praga. Acesta a intrat în vigoare la 5 februarie 2011.

Acordul obliga Rusia şi SUA să reducă (şi să nu depăşească) numărul de rachete balistice intercontinentale (ICBM) la 700, numărul de ogive nucleare de pe aceste rachete la 1.550 şi numărul de lansatoare ICBM desfăşurate şi ne-desfăşurate la 800 în termen de şapte ani. Potrivit TASS, Statele Unite au atins obiectivele în septembrie 2017, iar Rusia pe 5 februarie 2018.

Tratatul a fost conceput pentru a avea o durată de zece ani (până în februarie 2021), cu opţiunea de a fi prelungit o singură dată cu cinci ani. În 2021, Rusia şi SUA au profitat de această oportunitate, prelungind tratatul până la 5 februarie 2026.

Editor : C.L.B.