Live TV

„Războiul se apropie de final”. Peskov a explicat declarațiile lui Putin privind conflictul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Dmitri Peskov și Vladimir Putin. Foto: REUTERS / Sputnik / Grigory Sysoyev

Datele disponibile ne permit deja să afirmăm că conflictul se apropie de final, dar nu există încă detalii concrete, a declarat Peskov. El a subliniat că operațiunea militară se va încheia atunci când Kievul „își va asuma responsabilitatea și va lua deciziile necesare”

Rezultatele obținute în cadrul procesului de pace privind Ucraina ne permit să afirmăm că conflictul se apropie de final, dar deocamdată nu se poate vorbi despre detalii concrete. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBC.

El a comentat astfel declarațiile șefului statului, Vladimir Putin, potrivit cărora conflictul din Ucraina se apropie de final.

„Președintele a spus că Rusia rămâne deschisă la contacte. A menționat că s-a realizat o anumită muncă în format trilateral. Și a spus că vom saluta continuarea eforturilor de mediere din partea Statelor Unite”, a declarat Peskov.

El a subliniat că armistițiul anunțat de Rusia cu ocazia Zilei Victoriei a luat sfârșit, iar operațiunea militară continuă.

„Aceasta se poate opri în orice moment, de îndată ce regimul de la Kiev și [președintele Ucrainei, Vladimir] Zelenski își vor asuma responsabilitatea și vor lua deciziile necesare. Ce decizii trebuie luate este bine cunoscut la Kiev”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Peskov a reamintit, de asemenea, cuvintele lui Putin, potrivit cărora acesta va fi gata să se întâlnească cu Zelenski la Moscova în orice moment pentru negocieri, precum și în orice alt loc din lume, dar numai pentru semnarea acordurilor finale.

„În orice alt loc are sens să ne întâlnim doar dacă finalizăm complet procesul. Iar pentru finalizarea acestuia, pentru a pune punct, mai trebuie să facem o muncă pregătitoare considerabilă”, a concluzionat Peskov.

Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Rusia dorește să pună capăt conflictului din Ucraina prin mijloace pașnice, cu condiția eliminării cauzelor sale fundamentale. În vara anului 2024, președintele a mai spus că Forțele Armate ale Ucrainei trebuie să se retragă complet de pe teritoriile republicilor din Donbas, precum și din regiunile Zaporijia și Herson. Aceste regiuni, precum și Crimeea și Sevastopol, trebuie recunoscute ca parte a Rusiei în tratatele internaționale.

Alte condiții:

  1. statutul de țară neutră, nealiniată și fără arme nucleare pentru Ucraina;
  2. demilitarizarea și denazificarea Ucrainei;
  3. ridicarea tuturor sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Vorbind despre apropierea sfârșitului conflictului la conferința de presă din 9 mai, Putin a menționat că delegațiile rusă și ucraineană au ajuns la un acord la Istanbul în 2022 și că acordul a fost parafat. Cu toate acestea, după aceea, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe Putin și a declarat că Ucraina nu poate semna astfel de documente istorice cu „pistolul la tâmplă”.

Politicianul a spus că Rusia trebuie să-și retragă trupele de lângă Kiev, lucru cu care Moscova a fost de acord. După aceea, Boris Johnson, care era la acea vreme prim-ministru al Marii Britanii, a spus că acordul cu Rusia nu poate fi semnat, deoarece este nedrept.

„Și cine decide dacă este drept sau nu, dacă reprezentantul părții ucrainene a parafat aceste documente? Ce este nedrept aici, cine decide asta? <...> Au promis ajutor [Ucrainei] și au început să alimenteze confruntarea cu Rusia, care continuă până în prezent. Cred că lucrurile se apropie de final, dar totuși este o chestiune serioasă”, a spus Putin.

Delegația ucraineană a discutat în SUA cu negociatorii americani despre posibile formate de întâlniri și negocieri la nivel de lideri pentru a pune capăt conflictului ruso-ucrainean, a declarat ieri Zelenski. Ucraina ar dori, de asemenea, ca Europa să ajute la reluarea negocierilor de pace cu Rusia, dar nu le cere europenilor să înlocuiască SUA, a declarat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Zelenskyy visit
5
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stramtoarea ormuz din satelit randare 3D
Marina iraniană susține că a interceptat o navă de război americană care încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz
Kiev Region, Ukraine - January 5, 2012: Antonov Design Buseau An-225 Mriya is taxiing to runway for takeoff on sunset
Ce este armistițiu aeroportuar. Ucraina cere ajutorul Uniunii Europene pentru a convinge Rusia să se ajungă la un acord
pasaport ucraina
Ucraina include România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie. Kievul adaugă 29 de state noi
Avionul ucrainean în luptă cu dronele rusești. Foto captură vidoe
Cum au reușit ucrainenii să doboare sute de drone rusești, cu un vechi An-28 modificat și echipat cu mitraliere și drone interceptoare
Alexander Lukașenko la exercițiile militare ruso-belaruse
Cât de pregătit e omul de încredere al lui Putin să invadeze Ucraina: Kievul rămâne vigilent în ce privește granița cu Belarus
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.56.48
Kelemen Hunor a anunțat o variantă „acceptabilă” pentru guvernare...
BUCURESTI - COTROCENI - PRESEDINTE - POLONIA - 12 MAI 2026
Summitul B9. Nicușor Dan l-a primit pe președintele Poloniei, Karol...
photo-collage.png - 2026-05-12T165051.443
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui...
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”. Criticile lui...
Ultimele știri
Qatarul avertizează Iranul să nu folosească strâmtoarea Ormuz ca mijloc de „șantaj” împotriva țărilor din Golf
O furtună solară puternică ar putea lovi Pământul în această seară. Ce spun specialiștii
Kelemen Hunor spune că revenirea lui Bolojan la Guvern ar fi o umilință pentru PSD: „Tu vrei să spui unui partid cine să fie premier?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...