Rezultatele obținute în cadrul procesului de pace privind Ucraina ne permit să afirmăm că conflictul se apropie de final, dar deocamdată nu se poate vorbi despre detalii concrete. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBC.

El a comentat astfel declarațiile șefului statului, Vladimir Putin, potrivit cărora conflictul din Ucraina se apropie de final.

„Președintele a spus că Rusia rămâne deschisă la contacte. A menționat că s-a realizat o anumită muncă în format trilateral. Și a spus că vom saluta continuarea eforturilor de mediere din partea Statelor Unite”, a declarat Peskov.

El a subliniat că armistițiul anunțat de Rusia cu ocazia Zilei Victoriei a luat sfârșit, iar operațiunea militară continuă.

„Aceasta se poate opri în orice moment, de îndată ce regimul de la Kiev și [președintele Ucrainei, Vladimir] Zelenski își vor asuma responsabilitatea și vor lua deciziile necesare. Ce decizii trebuie luate este bine cunoscut la Kiev”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Peskov a reamintit, de asemenea, cuvintele lui Putin, potrivit cărora acesta va fi gata să se întâlnească cu Zelenski la Moscova în orice moment pentru negocieri, precum și în orice alt loc din lume, dar numai pentru semnarea acordurilor finale.

„În orice alt loc are sens să ne întâlnim doar dacă finalizăm complet procesul. Iar pentru finalizarea acestuia, pentru a pune punct, mai trebuie să facem o muncă pregătitoare considerabilă”, a concluzionat Peskov.

Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Rusia dorește să pună capăt conflictului din Ucraina prin mijloace pașnice, cu condiția eliminării cauzelor sale fundamentale. În vara anului 2024, președintele a mai spus că Forțele Armate ale Ucrainei trebuie să se retragă complet de pe teritoriile republicilor din Donbas, precum și din regiunile Zaporijia și Herson. Aceste regiuni, precum și Crimeea și Sevastopol, trebuie recunoscute ca parte a Rusiei în tratatele internaționale.

Alte condiții:

statutul de țară neutră, nealiniată și fără arme nucleare pentru Ucraina; demilitarizarea și denazificarea Ucrainei; ridicarea tuturor sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Vorbind despre apropierea sfârșitului conflictului la conferința de presă din 9 mai, Putin a menționat că delegațiile rusă și ucraineană au ajuns la un acord la Istanbul în 2022 și că acordul a fost parafat. Cu toate acestea, după aceea, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe Putin și a declarat că Ucraina nu poate semna astfel de documente istorice cu „pistolul la tâmplă”.

Politicianul a spus că Rusia trebuie să-și retragă trupele de lângă Kiev, lucru cu care Moscova a fost de acord. După aceea, Boris Johnson, care era la acea vreme prim-ministru al Marii Britanii, a spus că acordul cu Rusia nu poate fi semnat, deoarece este nedrept.

„Și cine decide dacă este drept sau nu, dacă reprezentantul părții ucrainene a parafat aceste documente? Ce este nedrept aici, cine decide asta? <...> Au promis ajutor [Ucrainei] și au început să alimenteze confruntarea cu Rusia, care continuă până în prezent. Cred că lucrurile se apropie de final, dar totuși este o chestiune serioasă”, a spus Putin.

Delegația ucraineană a discutat în SUA cu negociatorii americani despre posibile formate de întâlniri și negocieri la nivel de lideri pentru a pune capăt conflictului ruso-ucrainean, a declarat ieri Zelenski. Ucraina ar dori, de asemenea, ca Europa să ajute la reluarea negocierilor de pace cu Rusia, dar nu le cere europenilor să înlocuiască SUA, a declarat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga.

