Foto: Israel Antiquities Authority/ Facebook

Arheologii cred că au descoperit locul în care, conform Bibliei, Isus Hristos a vindecat un orb. Este un zid de 12 metri, care datează de 2.800 de ani și care a fost construit în Ierusalim pentru a colecta apa și a permis formarea Scăldătorii Siloamului.

În Evanghelia după Ioan scrie că Isus i-a redat vederea unui cerșetor, după ce l-a trimis să se spele în apele Siloamului.

Directorul sitului arheologic, Itamar Berko, de la Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA), a declarat că descoperirea oferă o legătură „tangibilă” cu locul descris în Scriptură, potrivit The Telegraph.

„Dacă până astăzi am putut doar citi în textul biblic despre existența Scăldătorii Siloamului, acum putem vedea rămășițele sale tangibile”, a spus el.

„În spatele nostru se află un baraj monumental, enorm ca dimensiuni, datat acum 2.800 de ani, în perioada Primului Templu, pe vremea regilor Ioas și Amația,” a explicat arheologul.

Zidul de 12 metri înălțime are o lățime de peste 8 metri și o lungime de cel puțin 21 de metri. A făcut parte dintr-un complex care capta apa din izvorul Gihon și o canaliza prin Valea Tyropoeon către pârâul Hedron.

Barajul a fost probabil construit atât pentru a economisi apa în perioadele de secetă, cât și pentru a reduce efectul inundațiilor.

Datarea cu radiocarbon plasează construcția la sfârșitul secolului al IX-lea î.Hr., după ce arheologii au descoperit crenguțe și ramuri în mortarul construcției.

Echipa a comparat rezultatele cu datele climatice și a descoperit că barajul a fost probabil construit într-o perioadă cu precipitații reduse, intercalate cu furtuni scurte și intense care puteau provoca inundații

„Este cel mai jos punct din Ierusalimul antic. Toată apa de ploaie curge practic către acest bazin hidrografic central, mare, al orașului”, a spus Dr. Nahshon Szanton, co-director al săpăturilor.

„Dacă nu ar fi fost acest baraj, apa care curge în acest canal s-ar scurge pur și simplu în Valea Hedronului, direct la Marea Moartă”, a explicat el.

„Aducerea la lumină a celui mai mare baraj găsit vreodată în Israel, în inima Ierusalimului antic, este o dovadă tangibilă a puterii Regatului lui Iuda și a creativității regilor săi în gestionarea provocărilor naturale și de mediu,” a spus Ministrul Patrimoniului din Israel, Amichai Eliyahu.

