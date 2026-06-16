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Armata iraniană amenință Israelul cu „răspuns dur” după atacurile din Liban

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Comandamentul forţelor armate iraniene, Khatam al-Anbiya.
Comandamentul forţelor armate iraniene, Khatam al-Anbiya. Foto: X

Armata iraniană a ameninţat cu un „răspuns dur” la atacurile israeliene din sudul Libanului care au făcut marţi patru morţi, în ciuda anunţului unui acord între Statele Unite şi Republica Islamică pentru a pune capăt războiului, potrivit unei televiziunii de stat IRIB, notează AFP.

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„Dacă armata infanticidă a regimului sionist nu pune capăt agresiunilor sale din sudul Libanului, va trebui să se aştepte la un răspuns dur din partea puternicelor forţe armate ale Republicii Islamice Iran”, a avertizat comandamentul forţelor armate, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat citat de IRIB.

Potrivit numărătorii sale, Israelul ar fi încălcat încetarea focului în Liban de 84 de ori de la anunţarea acordului de luni.

Amnințarea Iranului vine în contextul în care și președintele american Donald Trump a criticat deschis marţi, în marja summitului G7 din Franţa, strategia premierului israelian Benjamin Netanyahu în Liban şi a pledat pentru o implicare a Siriei în această ţară împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. 

Relaţiile între premierul israelian şi preşedintele american s-au tensionat semnificativ recent, Donald Trump reproşând Israelului că pune în pericol compromisul fragil la care s-a ajuns cu Iranul. Trump a afirmat că „a sugerat Israelului să lase Siria să se ocupe de Hezbollah” în Liban, în pofida reticenţei puternice din partea Damascului de a se implica în acest conflict.

Israel „se luptă cu Hezbollah de prea mult timp şi prea mulţi oameni sunt ucişi”, a criticat el.

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Editor : C.L.B.

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