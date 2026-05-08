Armistițiu șubred în Golf: lovituri pe mare și pe uscat între SUA și Iran

Data publicării:
stramtoarea ormuz - nave
Foto: Profimedia

Forțele americane și iraniene au schimbat lovituri pe uscat și pe mare joi, în timp ce președintele Donald Trump urmărește încheierea unui acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului.

Comandamentul Central a declarat că forțele americane au ripostat cu „lovituri de autoapărare” pe teritoriul iranian, după ce forțele Teheranului au lansat rachete, drone și ambarcațiuni mici asupra a trei distrugătoare ale Marinei SUA în Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă strategică prin care trece 20% din petrolul mondial, scrie Politico.

Centcom a declarat că a eliminat amenințările la adresa navelor Marinei, prezentând episodul mai degrabă ca o escaladare decât ca sfârșitul unui armistițiu fragil.

„CENTCOM nu urmărește escaladarea, dar rămâne poziționat și pregătit să protejeze forțele americane”, a declarat într-un comunicat.

Trump a confirmat atacurile într-o postare pe rețelele sociale, descriind dronele iraniene ca fiind „incinerate în timp ce se aflau în aer” înainte de a fi „aruncate atât de frumos în ocean, foarte asemănător cu un fluture care cade în mormântul său”.

El a declarat pentru ABC News că atacurile SUA au fost o „lovitură ușoară” și că armistițiul rămâne în vigoare.

Comandamentul Central a declarat că niciunul dintre cele trei distrugătoare — Truxtun, Rafael Peralta și Mason — nu a fost lovit în atacul iranian.

Iranul a afirmat că atacurile SUA constituie o încălcare a armistițiului și a declarat că SUA au vizat un petrolier iranian care traversa strâmtoarea, potrivit unei declarații iraniene difuzate de mass-media de stat.

Valul de activitate militară din strâmtoare survine la o zi după ce Trump a anunțat că SUA nu vor mai escorta nave comerciale prin strâmtoare, pe care Iranul a închis-o pentru majoritatea traficului comercial la începutul conflictului și prin care au tranzitat doar câteva nave de atunci.

SUA au schimbat focuri cu forțele iraniene în strâmtoare de două ori în această săptămână. Luni, șeful CENTCOM, amiralul Bradley Cooper, a declarat că SUA au „aruncat în aer” șase ambarcațiuni iraniene mici ca răspuns la rachetele de croazieră, dronele și ambarcațiunile mici care au atacat navele Marinei.

Aceste atacuri l-au determinat pe Trump să avertizeze că Iranul va fi „șters de pe fața Pământului” dacă va continua să atace navele americane.

Trump a făcut o amenințare similară în ultima sa postare pe rețelele de socializare, promițând că va riposta „mult mai dur și mult mai violent” dacă Iranul nu semnează un acord pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie cu atacurile SUA și ale Israelului asupra țării.

