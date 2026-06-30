Rerformă istorică în Marea Britanie. Forțele Regale vor fi organizate pe model ucrainean și alocă o sumă uriașă pentru drone

De ce să se construiască noi nave de război grele, dacă, așa cum a demonstrat experiența Ucrainei, chiar și o țară care nu deține o flotă poate distruge flota inamică cu ajutorul dronelor maritime? Anunțând una dintre cele mai ample reforme ale forțelor armate din ultimele decenii, Marea Britanie se inspiră în mare măsură din experiența războiului din Ucraina și intenționează să reproducă succesul acesteia, notează Politico.

Potrivit informațiilor comunicate luni de Ministerul Apărării, noul plan de investiții în sectorul apărării pune accentul pe „sisteme ieftine, capabile să distrugă ținte de mare valoare, și cicluri inovatoare, măsurate în săptămâni, nu în ani”.

Planul în sine urmează să fie prezentat marți. Din creșterea preconizată a cheltuielilor pentru apărare, de aproximativ 14,5 miliarde de lire sterline, aproape o treime – 5 miliarde – va fi alocată dronelor și altor sisteme fără pilot, a informat Financial Times.

Bugetul a fost majorat cu 1 miliard de lire sterline după demisia, la începutul lunii iunie, a ministrului apărării John Healey, care considera că cheltuielile propuse erau insuficiente. Planul de investiții a fost susținut de Andy Burnham, care, conform așteptărilor, îl va înlocui pe Keir Starmer în funcția de prim-ministru în următoarele luni.

În viitor, forțele armate britanice vor combina din ce în ce mai des platformele pilotate cu cele autonome: dronele de atac vor acționa împreună cu elicopterele Apache ale armatei, dronele pentru luptă electronică vor oferi sprijin avioanelor de luptă ale Forțelor Aeriene Regale, iar ambarcațiunile fără echipaj vor face parte din grupurile operative ale Marinei Regale, precizează reprezentanții armatei. Ministerul Apărării a subliniat în mod special faptul că Forțele Armate ale Ucrainei utilizează în războiul împotriva Rusiei aproximativ 200 000 de drone pe lună.

Noul ministru al Apărării, Dan Jarvis, a declarat:

Sistemele fără pilot joacă un rol decisiv în conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu. Aceste investiții, cele mai mari din istoria Marii Britanii în tehnologii emergente, vor ajuta forțele noastre armate să fie cu un pas înaintea adversarilor.

Puterea militară a Marii Britanii este determinată în mare măsură de forțele sale navale: navele mari și costisitoare, precum portavioanele și submarinele capabile să lanseze rachete nucleare, constituie baza potențialului de luptă pe care țara îl poate mobiliza atât în timp de pace, cât și în timp de război. Însă conflictul ruso-ucrainean a scos la iveală vulnerabilitatea echipamentelor costisitoare, a făcut din producția în masă a dronelor și a muniției ieftine o prioritate, a contribuit la accelerarea tranziției către sisteme autonome și a subliniat importanța inovațiilor rapide pe câmpul de luptă.

Prin urmare, în special în noul plan privind cheltuielile de apărare, guvernul a renunțat să aloce fonduri pentru construirea a până la opt distrugătoare și fregate cu rachete; anterior, acest proiect urma să devină o componentă cheie a refacerii efectivelor Marinei în anii 2030. În schimb, Marea Britanie va investi în construirea a cel puțin șase noi nave de luptă multifuncționale. Acestea vor controla aparate fără echipaj, inclusiv nave submarine antisubmarine, platforme fără pilot echipate cu rachete și senzori.

Motivul principal al acestei revizuiri a strategiei a fost, în mare măsură, succesul Ucrainei, care a distrus o parte semnificativă a Flotei Negre a Federației Ruse cu ajutorul dronelor maritime și aeriene, precum și al rachetelor.

Deși Marea Britanie, în calitate de putere comercială mondială, are nevoie de o flotă militară puternică, ar trebui să-și reorienteze atenția de la proiectele de amploare pentru a-și face forțele armate „mult mai compacte și mai capabile de luptă”, consideră Tim Willasi-Wilsy, cercetător principal la Institutul Regal Unit de Studii de Apărare.

Editor : A.R.