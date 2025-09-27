Atac cu drone ruseşti în regiunea Viniţia din Ucraina. Incendii şi pagube la „infrastructura critică”

Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia din Ucraina a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale.

„Ca urmare a unui atac masiv al inamicului noaptea trecută în regiunea Viniţia, au fost lovite infrastructuri critice”, au declarat autorităţile locale într-o postare pe Telegram, potrivit kyivindependent.com, preluată de News.ro.

Incendiile au fost stinse de serviciile de urgenţă, iar traficul feroviar a fost reluat, au declarat autorităţile, adăugând că o clădire rezidenţială a rămas fără energie electrică.

„Peste 30 de pompieri şi 8 unităţi de echipament au fost implicate în stingerea incendiului”, a raportat Serviciul de Urgenţă al Statului.

Nu au fost raportate victime sau decese în urma atacului rus.

Vinniţia este situată în centrul Ucrainei, la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de capitala Ucrainei, Kiev.

Rusia atacă în mod regulat oraşele ucrainene cu drone şi rachete, în timp ce continuă să ducă un război pe scară largă împotriva Ucrainei.

Pe 26 septembrie, o dronă rusă a lovit un centru comercial din Harkov, rănind patru persoane, au raportat oficialii locali.

