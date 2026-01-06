Live TV

Venezuela atac
Foto: Captură video Digi24
Pentagonul ține totul secret

SUA au avut ocazia să lanseze sute de rachete de croazieră Tomahawk și JASSM pentru a lovi Venezuela (într-o formulă deja obișnuită), dar, din anumite motive, au folosit altă tactică.

Au apelat, în schimb, la drone kamikaze.

Înregistrările atacurilor SUA asupra Caracasului în timpul unei operațiuni fulgerătoare care avea ca scop capturarea lui Maduro, numită Absolute Resolve, arată că americanii au folosit drone kamikaze împotriva mai multor ținte.

În mai multe videoclipuri se aude un sunet asemănător cu cel al zborului unui UAV cu elice, urmat de un impact. Acest lucru indică utilizarea dronelor kamikaze. Compilația video a fost realizată de comunitatea OSINT Faytuks Network, care a subliniat acest lucru:

Defense Express menționează că, deși sunetele acestor arme diferă de cele ale dronelor Shahed, ele sunt totuși clar diferite de zgomotul produs de o rachetă de croazieră în zbor. Pentru comparație, putem face referire la o înregistrare a unui atac cu sunetul unei rachete JSM, care utilizează un mic motor turbofan similar cu cele găsite pe rachetele de croazieră Tomahawk sau JASSM (lovitură la 0:25).

De asemenea, este de remarcat faptul că sunetul dronei cu elice sugerează că aceasta are un motor electric, mai degrabă decât un motor clasic, cu combustie.. De asemenea, este de remarcat faptul că drona cu elice combină o viteză relativ mare cu o sarcină utilă considerabilă.

 

Pentagonul ține totul secret

În același timp, Pentagonul nu a dezvăluit oficial niciun detaliu despre operațiunea Absolute Resolve, cu excepția faptului că a implicat peste 150 de mijloace aeriene și un grup naval, inclusiv un portavion. Prin urmare, nu există informații despre numele acestor drone sau chiar despre tipul lor.

Cu toate acestea, faptul că au fost utilizate în timpul operațiunii americane merită o atenție considerabilă. În primul rând, armata americană pare să fie bine aprovizionată cu rachete de lungă distanță de diferite tipuri. Grupul de atac al portavionului condus de USS Gerald R. Ford (CVN 78) include singur cinci distrugătoare cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, oferind aproximativ 480 de celule de lansare a rachetelor, dintre care o treime sunt pentru Tomahawk.

Operațiunea a implicat, de asemenea, câteva submarine de atac, împreună cu aviația: avioane bazate pe portavioane, avioane tactice de la baza aeriană din Puerto Rico și avioane strategice din Statele Unite.

Cu alte cuvinte, americanii nu au avut cu siguranță lipsă de arme tradiționale cu rachete pentru operațiunea Absolute Resolve.

Au ales, în schimb o tactică care s-a „inspirat” de pe frontul Ucrainean, acolo unde folosită inițial de Putin, apoi și de Kiev, cu succes.

În ciuda acestui fapt, s-a luat decizia de a utiliza drone kamikaze nu în scopuri experimentale, ci ca arme complete, a căror eficacitate urma să determine succesul unei operațiuni extrem de complexe și riscante. Acest lucru arată că s-a ales o abordare testată, considerată mai eficientă decât atacurile cu rachete convenționale, reprezentând prima dată când SUA au utilizat drone kamikaze în operațiuni.

 

Editor : Sebastian Eduard

