Australia interzice temporar accesul iranienilor cu vize valabile. Critici privind un „precedent periculos”

Turiștii iranieni care dețin vize valabile nu vor mai putea vizita Australia în următoarele șase luni, pe fondul îngrijorărilor că ar putea fi incapabili sau puțin probabil să se întoarcă în țara lor după expirarea vizelor, scrie BBC. Unii parlamentari și susținători ai refugiaților au catalogat decizia drept un „eșec moral” și au avertizat că stabilește un „precedent periculos”.

„Deciziile privind șederile permanente în Australia ar trebui să fie decizii deliberate ale guvernului, nu o consecință aleatorie a faptului că cineva și-a rezervat o vacanță”, a declarat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke.

Măsura, care intră în vigoare joi, va afecta aproximativ 6.800 de deținători de vize iraniene. Au fost prevăzute unele excepții, inclusiv pentru partenerii și copiii cetățenilor australieni.

Guvernul australian a introdus, la începutul acestei luni, legislație pentru a bloca accesul deținătorilor de vize din anumite țări, chiar în ziua în care a acordat vize umanitare pentru șapte membre ale delegației feminine de fotbal a Iranului. Cinci dintre acestea s-au întors ulterior în Iran.

Burke a declarat într-un comunicat că guvernul „acționează în interes național, în contextul unor condiții globale în schimbare rapidă”, subliniind că măsura va oferi „timp pentru a evalua situația în mod corespunzător, menținând în același timp flexibilitate în cazuri limitate”.

„O analiză cu înțelegere” ar putea fi acordată părinților cetățenilor australieni, a spus Burke. El a adăugat că decizia a fost luată în consultare cu comunitatea australiano-iraniană.

Măsura nu se aplică cetățenilor din nicio altă țară.

Jana Favero, director adjunct al Asylum Seeker Resource Centre, a descris decizia drept o „trădare majoră a comunității iraniene și un eșec moral uluitor”.

„În momentul în care oamenii au cea mai mare nevoie de siguranță și țara lor este sfâșiată, guvernul Albanese trântește ușa în fața persoanelor din Iran”, a declarat Favero.

Deputata independentă Zali Steggall a afirmat că legile care stau la baza interdicției oferă guvernului puteri „extinse și necontrolate” și ar trebui modificate.

„Invalidarea unor vize obținute legal subminează încrederea în întregul nostru sistem de migrație și stabilește un precedent periculos”, a spus ea.

Partidul Verzilor din Australia a declarat că măsura „demască pretenția că guvernul laburist sprijină războiul ilegal purtat de SUA și Israel împotriva Iranului pentru a ajuta poporul iranian”.

„Astăzi vedem cu o claritate de 100% ce crede guvernul Albanese despre siguranța poporului iranian, în timp ce închide ușa protecției pentru persoanele care au deja o viză pentru a veni aici”, a declarat senatorul Verzilor, David Shoebridge.

