Averea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, a depășit un nou prag. La cât este estimată

Data publicării:
Elon Musk.
Elon Musk. Foto: Profimedia

Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni.

Majorarea vine pe fondul recentei vânzări de acţiuni SpaceX de către unii angajaţi şi investitori. Forbes foloseşte preţul stabilit în tranzacţii pentru a estima o valoare totală mai ridicată a companiei, ceea ce majorează calculele revistei privind valoarea participaţiei deţinute de Musk, transmite DPA, preluată de Agerpres. 

Cu doar câteva ore mai devreme, Forbes aprecia că averea netă a lui Musk este de aproximativ 500 miliarde de dolari.

Averea sa este legată în principal de participaţiile deţinute la Tesla şi SpaceX. Spre deosebire de Tesla, SpaceX se află în proprietate privată, astfel încât valoarea sa nu este determinată de preţul acţiunilor. În astfel de cazuri, evaluarea se bazează pe rundele de finanţare au pe vânzarea acţiunilor de către angajaţi şi poate varia semnificativ de eventuala valoare de piaţă.

Pe baza preţului la care angajaţii şi-au putut vinde acţiunile, Forbes a calculat o valoare totală SpaceX de 800 miliarde de dolari, faţă de precedenta estimare de 400 miliarde de dolari. În condiţiile în care Musk deţine aproximativ 40% din SpaceX, Forbes a revizuit datele privind averea sa netă la 677 miliarde de dolari.

După ce a absolvit Universitatea din Pennsylvania şi a abandonat Stanford, Elon Musk a vândut o companie de software producătorului de computere Compaq pentru peste 300 de milioane de dolari în 1999. Următoarea sa companie a fuzionat în cele din urmă cu PayPal, iar după plecare, antreprenorul născut în Africa de Sud a fondat SpaceX în 2002 şi s-a alăturat Tesla în 2004.

