Conflictul din Orientul Mijlociu marchează intrarea în cea de-a 56-a zi fără perspectiva păcii. De la Washington, președintele SUA, Donald Trump, a dat asigurări că nu va folosi arma nucleară împotriva Iranului, susținând că atacurile SUA au lovit „aproximativ 75 % dintre ținte” în Iran și că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă din propria sa inițiativă. Trump a dat asigurări însă că armistițiul dintre Israel și Liban va fi prelungit cu trei săptămâni.

Deși Trump a început să susțină că deține controlul asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz, Iranul l-a contrazis anterior pe președinte în această privință, scrie Sky News. Teheranul a reinstituit, în mod notabil, blocada asupra căii navigabile după o scurtă redeschidere în timpul armistițiului, chiar dacă Trump afirmase că Teheranul „niciodată” nu o va mai închide.

Declarațiile lui Donald Trump cu privire la Iran arată un președinte care „adoptă un ton dur, în ciuda faptului evident că impasul actual nu îi este deloc favorabil”, afirmă corespondentul Sky News din SUA. Discuțiile dintre Iran și SUA rămân într-o situație incertă, nefiind stabilită nicio dată pentru viitoarele negocieri.

Închiderea continuă să-i afecteze imaginea lui Trump pe plan intern.

Armistițiul dintre Israel și Hezbollah în Liban a fost prelungit cu trei săptămâni

Donald Trump a anunțat în schimb că Israelul și Libanul au convenit să prelungească armistițiul cu trei săptămâni.

Decizia a fost luată în cadrul unei întâlniri între reprezentanții guvernelor israelian și libanez la Casa Albă, la care a participat și Trump.

„Întâlnirea a decurs foarte bine!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

„Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah.

Armistițiul dintre Israel și Liban va fi prelungit cu TREI SĂPTĂMÂNI.”

El a făcut, de asemenea, aluzie la o viitoare întâlnire între prim-ministrul Israelului și președintele Libanului în SUA.

Acord doar când va fi „oportun” pentru SUA

Președintele SUA spune că un acord cu Iranul va fi încheiat doar când va fi „oportun și bun” pentru Statele Unite.

Criticând acoperirea mediatică a războiului cu Iranul de către mass-media americane, care au sugerat că el este nerăbdător să pună capăt conflictului, Trump a scris într-o postare pe Truth Social că el are „tot timpul din lume, dar Iranul nu – Ceasul ticăie!”

Reiterând afirmațiile anterioare privind realizările țării sale în război, Trump a spus: „Marina iraniană zace pe fundul mării, forțele lor aeriene sunt distruse, armamentul lor antiaerian și radar a dispărut, liderii lor nu mai sunt printre noi, blocada este etanșă și puternică și, de aici, lucrurile nu pot decât să se înrăutățească – timpul nu este de partea lor!”

„Un acord va fi încheiat doar atunci când va fi oportun și benefic pentru Statele Unite ale Americii, pentru aliații noștri și, de fapt, pentru restul lumii”, a concluzionat el.

De altfel, un oficial al Apărării din Statele Unite a declarat la Al Jazeera Arabic că nu există nicio schimbare în ceea ce privește statutul acordului de încetare a focului al țării cu Iranul.

Liderii iranieni resping afirmațiile lui Trump privind diviziunile interne

Președintele iranian Masoud Pezeshkian, președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și șeful sistemului judiciar Gholamhossein Mohseni Ejei au respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora ar exista diviziuni în cadrul conducerii Iranului.

Trump a susținut că există lupte interne între „linia dură” și „moderați” în cadrul clasei politice și militare iraniene.

În postări pe X, Pezeshkian și Ghalibaf au afirmat că „în Iran nu există așa ceva ca moderați și radicali”.

„Suntem cu toții «iranieni» și «revoluționari», iar prin unitatea de fier a națiunii și a guvernului și prin supunerea deplină față de Liderul Suprem al Revoluției, vom face ca agresorul care a încălcat granițele să regrete acțiunile sale”, au declarat aceștia.

„Un singur Dumnezeu, un singur lider, o singură națiune, o singură cale”, au adăugat ei.

Israelul așteaptă un semn de la SUA, să trimită în Epoca de Piatră Iranul

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul așteaptă ca Statele Unite să îi permită să-i elimine pe membrii rămași ai familiei liderului suprem asasinat Ali Khamenei și pe fiul acestuia, actualul lider suprem Mojtaba Khamenei, scrie Haaretz.

„Așteptăm undă verde din partea Statelor Unite, în primul rând pentru a finaliza eliminarea dinastiei Khamenei și a readuce Iranul în Evul Mediu și în Epoca de Piatră”, a spus Katz.

„Atacul de data aceasta va fi diferit și mortal și va adăuga lovituri devastatoare în cele mai dureroase locuri – după loviturile enorme pe care regimul terorist iranian le-a suferit până acum – care îi vor zgudui și prăbuși fundațiile”, a adăugat el.

Lider Suprem, dar cu acces limitat

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu exercită aceeași autoritate centralizată ca tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, puterea trecând în schimb în mâinile comandanților de rang înalt din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, potrivit The New York Times.

Accesul la Khamenei „este extrem de dificil și limitat în prezent”, se arată în articol. „El este înconjurat în principal de o echipă de medici și personal medical care îi tratează rănile” suferite în urma atacurilor aeriene de la începutul războiului.

Articolul se bazează pe interviuri cu oficiali iranieni actuali și foști, membri ai IRGC, un cleric de rang înalt și persoane care îl cunosc pe Khamenei și structura de conducere a țării.

Portavionul George Bush se apropie de Orientul Mijlociu

Portavionul USS George H.W. Bush navighează în apropierea Orientului Mijlociu, aflându-se în prezent în Oceanul Indian, a indicat armata americană joi, ridicând astfel la trei numărul portavioanelor sale desfăşurate în regiune.

Portavionul George Bush navighează în Oceanul Indian, în zona de responsabilitate a Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu, în 23 aprilie, a comunicat aceasta pe contul său de pe platforma X, care includea şi o imagine a portavionului cu puntea plină de avioane militare.



Portavioanele Gerald R. Ford şi Abraham Lincoln fuseseră trimise anterior în Orientul Mijlociu.

