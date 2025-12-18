Trei grăniceri ruși au pătruns fără permisiune pe teritoriul Estoniei în dimineața zilei de 17 decembrie, a raportat postul de televiziune ERR, citând Ministerul de Interne al Estoniei, relatează Kyiv Independent.

Igor Taro, ministrul de Interne al țării baltice, a declarat că nu este clar dacă incidentul a fost intenționat, dar a subliniat că nu există nicio amenințare la adresa securității Estoniei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Informația vine pe fondul cazurilor din ce în ce mai frecvente de provocări și incursiuni aeriene suspectate ale Rusiei pe teritoriul NATO, în special în regiunea baltică.

Incidentul a avut loc în estul Estoniei, la râul Narva, care separă cele două țări. Tallinn a declarat că personalul său de securitate de frontieră a observat un grup de grăniceri ruși care traversau linia de control la un dig situat la confluența râului Narva cu lacul Peipus.

Cei trei membri ai personalului rus s-au întors pe teritoriul Rusiei după aproximativ 20 de minute, potrivit autorităților estoniene.

Poliția de frontieră estoniană a desfășurat patrule suplimentare la frontieră, iar oficialii estonieni au programat o întâlnire cu reprezentanții ruși astăzi, 18 decembrie.

Ministerul de Externe estonian a declarat că va convoca și un trimis rus pentru a explica incidentul.

Estonia, membră a NATO și a UE, care are o frontieră de 294 de kilometri cu Rusia, a raportat o serie de incidente similare în ultimele luni. La începutul lunii noiembrie, un vas al pazei de coastă ruse a fost zărit pe râul Narva, arborând steagul grupării de mercenari Wagner, iar în octombrie a fost înregistrată o mișcare neobișnuită a trupelor ruse la graniță.

Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 ar fi intrat în spațiul aerian al țării baltice timp de 12 minute.

Citește și:

Linia de apărare baltică: Estonia a început construcţia primelor buncăre la graniţa cu Rusia

Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Amenințările pot fi diverse”

Editor : A.M.G.