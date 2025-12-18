Live TV

Video Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn: Au părăsit teritoriul după 20 de minute

Data publicării:
graniceri rusi - estonia
Imagine cu cei trei grăniceri ruși care au pătruns ilegal în Estonia. Foto: Captură video X/GeoInsider

Trei grăniceri ruși au pătruns fără permisiune pe teritoriul Estoniei în dimineața zilei de 17 decembrie, a raportat postul de televiziune ERR, citând Ministerul de Interne al Estoniei, relatează Kyiv Independent.

Igor Taro, ministrul de Interne al țării baltice, a declarat că nu este clar dacă incidentul a fost intenționat, dar a subliniat că nu există nicio amenințare la adresa securității Estoniei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Informația vine pe fondul cazurilor din ce în ce mai frecvente de provocări și incursiuni aeriene suspectate ale Rusiei pe teritoriul NATO, în special în regiunea baltică.

Incidentul a avut loc în estul Estoniei, la râul Narva, care separă cele două țări. Tallinn a declarat că personalul său de securitate de frontieră a observat un grup de grăniceri ruși care traversau linia de control la un dig situat la confluența râului Narva cu lacul Peipus.

Cei trei membri ai personalului rus s-au întors pe teritoriul Rusiei după aproximativ 20 de minute, potrivit autorităților estoniene.

Poliția de frontieră estoniană a desfășurat patrule suplimentare la frontieră, iar oficialii estonieni au programat o întâlnire cu reprezentanții ruși astăzi, 18 decembrie.

Ministerul de Externe estonian a declarat că va convoca și un trimis rus pentru a explica incidentul.

Estonia, membră a NATO și a UE, care are o frontieră de 294 de kilometri cu Rusia, a raportat o serie de incidente similare în ultimele luni. La începutul lunii noiembrie, un vas al pazei de coastă ruse a fost zărit pe râul Narva, arborând steagul grupării de mercenari Wagner, iar în octombrie a fost înregistrată o mișcare neobișnuită a trupelor ruse la graniță.

Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 ar fi intrat în spațiul aerian al țării baltice timp de 12 minute.

Citește și:

Linia de apărare baltică: Estonia a început construcţia primelor buncăre la graniţa cu Rusia

Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Amenințările pot fi diverse”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
estonia
Linia de apărare baltică: Estonia a început construcţia primelor buncăre la graniţa cu Rusia
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se pregătesc țările baltice de „Ora X” a invaziei rusești
Margus Tsahkna
Numărătoare inversă în zona baltică: Estonia avertizează că Rusia se va întoarce cu mai multe trupe și echipamente în cel mult doi ani
vas cu steagul wagner
Estonia, ironii la adresa Rusiei, după un incident pe râul Narva: „Wagner mărşăluieşte din nou către Moscova?”
People cast their votes during Estonia's general election in Parnu
Estonia a organizat primele alegeri locale fără votanți din afara UE
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
irineu darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
politisti inarmati la perchezitii
Acte românești false pentru oligarhi ruși. Procurorii din Parchetul...
Ultimele știri
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri au ieșit în stradă. Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Circulație paralizată
După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”
„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținute de FSB
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cât contează salariul din ultimii ani la calculul pensiei. Exemple concrete de calcul
Digi FM
A dispărut la doar trei ani și a fost găsită după mai bine de 40 de ani. Nici măcar ea nu se aștepta la...
Digi Sport
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria...
Pro FM
Bebe Rexha își caută iubit. Nu pune accent pe aspect, dar "trebuie să fie mai bogat sau la fel ca mine. Nu...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...