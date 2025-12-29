Live TV

„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident

Data actualizării: Data publicării:
Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Șeful serviciilor secrete externe estoniene, Kaupo Rosin, a declarat luni că nu există indicii că președintele Vladimir Putin intenționează să atace statele baltice sau NATO, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente ale oficialilor europeni că în următorii ani ar putea izbucni un conflict direct între Occident și Rusia, relatează The Moscow Times

„Am observat că Rusia și-a modificat comportamentul după diverse incidente care au avut loc la scară mai largă în regiune”, a declarat directorul general al Serviciului de Informații Externe din Estonia, Kaupo Rosin, pentru postul public de televiziune ERR.

„Până în prezent, este clar că Rusia încă respectă NATO și încearcă în prezent să evite orice conflict deschis”, susține acesta. 

Rosin a declarat că răspunsurile coordonate ale NATO la încălcările spațiului aerian rus și la acțiunile suspectate de sabotaj, inclusiv deteriorarea cablurilor submarine din Marea Baltică, au forțat Moscova să acționeze cu mai multă prudență, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a acestor incidente în ultimele luni.

„Acest lucru nu exclude posibilitatea unor incidente viitoare, deoarece activitatea militară rămâne intensă, iar războiul din Ucraina continuă”, avertizează șeful serviciilor secrete estoniene.

„În teorie, astfel de evenimente sunt încă posibile, dar în acest moment nu vedem niciun indiciu că Rusia încearcă în mod deliberat să escaladeze situația”, adaugă el.

Declarațiile lui Rosin contrastează puternic cu avertismentele sumbre ale oficialilor europeni, potrivit cărora Putin ar putea planifica o confruntare militară directă cu Occidentul dacă Rusia va ieși victorioasă din războiul cu Ucraina.

Secretarul NATO, Mark Rutte, a declarat la începutul acestei luni că alianța militară occidentală trebuie să fie pregătită pentru un posibil atac rus în următorii cinci ani, sugerând că amploarea unui viitor conflict NATO-Rusia ar putea fi similară cu cea pe care Europa a cunoscut-o în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”, a declarat Rutte în timpul unui discurs ținut la Berlin. 

Alți oficiali au oferit termene mai scurte. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a sugerat că un conflict ar putea izbucni în decurs de câțiva ani, în timp ce șeful serviciului de informații britanic MI6 a declarat săptămâna trecută că Occidentul se află deja într-o „zonă între pace și război” cu Rusia.

Putin a respins avertismentele ca fiind isterie, insistând că Rusia nu are niciun interes într-o confruntare militară directă cu NATO. El a afirmat însă că Rusia este pregătită „chiar acum” să intre în război cu Europa dacă va fi forțată să o facă.

Unii analiști au pus sub semnul întrebării dacă Rusia este în prezent dispusă sau capabilă să se confrunte cu NATO, argumentând că avertismentele grave ar putea servi pentru a justifica cheltuieli mai mari pentru apărare, în contextul în care președintele american Donald Trump presează membrii alianței să mărească bugetele militare.

În ciuda minimizării riscului unui conflict militar iminent, Rosin a afirmat că Rusia încearcă în continuare să încetinească reînarmarea Europei.

El a avertizat că, deși Rusia nu planifică în prezent un atac, situația s-ar putea schimba, subliniind că descurajarea susținută, inclusiv sprijinul continuu pentru Ucraina, rămâne esențială.

„Pentru a realiza acest lucru, trebuie să investim în apărarea noastră, ne referim la Estonia, la Uniunea Europeană și la NATO. Menținerea situației așa cum este astăzi necesită eforturi semnificative”, a mai spus el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Russia Ukraine War
2
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luptatori hamas pe strada
Hamas avertizează că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă
soldați și rachete în ucraina
Jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025”. Cum ar putea arăta al 3-lea război mondial
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Ce spune Kremlinul despre o posibilă discuție la telefon între Putin și Zelenski
foc de artilerie în Ucraina
Numărul uriaș la celor dispăruți fără urmă de când a început războiul din Ucraina. Anunțul Crucii Roșii
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Cum s-a degradat relaţia dintre SUA şi Europa în 2025: tensiuni economice, NATO şi legătura cu Ucraina
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Putin, acuză Moscova...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Mesajul lui Putin pentru Trump după presupusul „atac terorist...
spital
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat...
Ultimele știri
Scandal la Craiova din cauza limitării numărului de animale la bloc: Primăria, dată în judecată de proprietari de câini şi pisici
Haos aerian provocat de exerciţiile militare ale Chinei în jurul Taiwanului: Peste 900 de zboruri perturbate
Captură record de petarde și artificii, făcută de poliţişti în urma unor percheziţii în Bucureşti și două județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost...
Fanatik.ro
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Universitatea Craiova l-a pierdut înainte de Anul Nou: a reziliat unilateral! Exclusiv
Adevărul
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie
Playtech
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Data la care vine poştaşul la uşă, întârziată
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit...
Newsweek
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...