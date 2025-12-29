„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident

Șeful serviciilor secrete externe estoniene, Kaupo Rosin, a declarat luni că nu există indicii că președintele Vladimir Putin intenționează să atace statele baltice sau NATO, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente ale oficialilor europeni că în următorii ani ar putea izbucni un conflict direct între Occident și Rusia, relatează The Moscow Times.

„Am observat că Rusia și-a modificat comportamentul după diverse incidente care au avut loc la scară mai largă în regiune”, a declarat directorul general al Serviciului de Informații Externe din Estonia, Kaupo Rosin, pentru postul public de televiziune ERR.

„Până în prezent, este clar că Rusia încă respectă NATO și încearcă în prezent să evite orice conflict deschis”, susține acesta.

Rosin a declarat că răspunsurile coordonate ale NATO la încălcările spațiului aerian rus și la acțiunile suspectate de sabotaj, inclusiv deteriorarea cablurilor submarine din Marea Baltică, au forțat Moscova să acționeze cu mai multă prudență, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a acestor incidente în ultimele luni.

„Acest lucru nu exclude posibilitatea unor incidente viitoare, deoarece activitatea militară rămâne intensă, iar războiul din Ucraina continuă”, avertizează șeful serviciilor secrete estoniene.

„În teorie, astfel de evenimente sunt încă posibile, dar în acest moment nu vedem niciun indiciu că Rusia încearcă în mod deliberat să escaladeze situația”, adaugă el.

Declarațiile lui Rosin contrastează puternic cu avertismentele sumbre ale oficialilor europeni, potrivit cărora Putin ar putea planifica o confruntare militară directă cu Occidentul dacă Rusia va ieși victorioasă din războiul cu Ucraina.

Secretarul NATO, Mark Rutte, a declarat la începutul acestei luni că alianța militară occidentală trebuie să fie pregătită pentru un posibil atac rus în următorii cinci ani, sugerând că amploarea unui viitor conflict NATO-Rusia ar putea fi similară cu cea pe care Europa a cunoscut-o în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”, a declarat Rutte în timpul unui discurs ținut la Berlin.

Alți oficiali au oferit termene mai scurte. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a sugerat că un conflict ar putea izbucni în decurs de câțiva ani, în timp ce șeful serviciului de informații britanic MI6 a declarat săptămâna trecută că Occidentul se află deja într-o „zonă între pace și război” cu Rusia.

Putin a respins avertismentele ca fiind isterie, insistând că Rusia nu are niciun interes într-o confruntare militară directă cu NATO. El a afirmat însă că Rusia este pregătită „chiar acum” să intre în război cu Europa dacă va fi forțată să o facă.

Unii analiști au pus sub semnul întrebării dacă Rusia este în prezent dispusă sau capabilă să se confrunte cu NATO, argumentând că avertismentele grave ar putea servi pentru a justifica cheltuieli mai mari pentru apărare, în contextul în care președintele american Donald Trump presează membrii alianței să mărească bugetele militare.

În ciuda minimizării riscului unui conflict militar iminent, Rosin a afirmat că Rusia încearcă în continuare să încetinească reînarmarea Europei.

El a avertizat că, deși Rusia nu planifică în prezent un atac, situația s-ar putea schimba, subliniind că descurajarea susținută, inclusiv sprijinul continuu pentru Ucraina, rămâne esențială.

„Pentru a realiza acest lucru, trebuie să investim în apărarea noastră, ne referim la Estonia, la Uniunea Europeană și la NATO. Menținerea situației așa cum este astăzi necesită eforturi semnificative”, a mai spus el.

