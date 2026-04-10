Casa Albă și-a avertizat angajații să nu parieze pe războiul cu Iranul (The Wall Street Journal)

Casa Albă și-a avertizat angajații să nu-și folosească funcțiile pentru a paria pe evoluția războiului cu Iranul, a relatat The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu subiectul.

Conform relatării, avertismentul a fost transmis printr-un e-mail adresat întregului personal la sfârșitul lunii trecute, la scurt timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o pauză bruscă a atacurilor asupra Iranului – o mișcare care a fost precedată de o explozie de activitate neobișnuită pe piețele financiare.

WSJ a menționat că tranzacțiile și pariurile mari, efectuate la momentul oportun, legate de evoluția conflictului – inclusiv pariurile profitabile privind momentul încetării focului – au atras atenția și au provocat îngrijorări cu privire la potențiala utilizare abuzivă a informațiilor care nu sunt publice.

Deși nu există dovezi că oficialii au acționat pe baza unor informații privilegiate, avertismentul a fost descris ca o reamintire a normelor etice existente care interzic angajaților guvernamentali să utilizeze informații privilegiate pentru a obține câștiguri financiare personale.

Democrații au solicitat o reglementare mai strictă a piețelor de predicții, argumentând că acestea ar putea încuraja scurgerile de informații sau ar permite unor persoane să profite de deciziile sensibile privind securitatea națională.

Editor : M.C