Casa Albă și-a avertizat angajații să nu parieze pe războiul cu Iranul (The Wall Street Journal)

Los Angeles, California, USA 5th November 2025 Polymarket Billboard on Sunset Blvd on November 5, 2025 in Los Angeles, California, USA. Photo by Barry King/Alamy Stock Photo
Panou publicitar Polymarket pe Sunset Boulevard, pe 5 noiembrie 2025, în Los Angeles, California, SUA. Foto: Profimedia

Casa Albă și-a avertizat angajații să nu-și folosească funcțiile pentru a paria pe evoluția războiului cu Iranul, a relatat The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu subiectul.

Conform relatării, avertismentul a fost transmis printr-un e-mail adresat întregului personal la sfârșitul lunii trecute, la scurt timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o pauză bruscă a atacurilor asupra Iranului – o mișcare care a fost precedată de o explozie de activitate neobișnuită pe piețele financiare.

WSJ a menționat că tranzacțiile și pariurile mari, efectuate la momentul oportun, legate de evoluția conflictului – inclusiv pariurile profitabile privind momentul încetării focului – au atras atenția și au provocat îngrijorări cu privire la potențiala utilizare abuzivă a informațiilor care nu sunt publice.

Deși nu există dovezi că oficialii au acționat pe baza unor informații privilegiate, avertismentul a fost descris ca o reamintire a normelor etice existente care interzic angajaților guvernamentali să utilizeze informații privilegiate pentru a obține câștiguri financiare personale.

Democrații au solicitat o reglementare mai strictă a piețelor de predicții, argumentând că acestea ar putea încuraja scurgerile de informații sau ar permite unor persoane să profite de deciziile sensibile privind securitatea națională.

