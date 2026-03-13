Ce crede șeful Pentagonului despre primul mesaj transmis de Mojtaba Khamenei: „De ce o declaraţie scrisă?”

Pete Hegseth, Secretarul american al Apărării. Foto: Profimedia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost „rănit şi probabil desfigurat”, iar conducerea iraniană a fost grav slăbită ca urmare a operaţiunilor militare americane, relatează CNN.

„Conducerea Iranului nu se află într-o situaţie prea bună — disperaţi şi ascunşi, au intrat în clandestinitate, pitindu-se, aşa cum fac şobolanii”, a declarat Hegseth reporterilor. „Ştim că noul aşa-zis lider, nu chiar atât de suprem, este rănit şi probabil desfigurat”, a afirmat Pete Hegseth, potrivit News.ro. 

Secretarul apărării a pus la îndoială şi primul pretins mesaj al noului lider iranian, care a fost citit joi la televiziunea de stat. „A dat ieri o declaraţie, una slabă, de fapt, dar nu a existat nici voce, nici înregistrare video”, a subliniat Hegseth.

„Iranul are o mulţime de camere şi o mulţime de înregistratoare de voce, de ce o declaraţie scrisă? Cred că ştiţi de ce”, a adăugat şeful Pentagonului. „Tatăl său a murit. Este speriat, este rănit, este pe fugă şi îi lipseşte legitimitatea. Este un dezastru pentru ei”, a conchis Hegseth.

Publicația israeliană i24 News relata anterior că Mojtaba Khamenei este în comă, nu știe nici că a fost numit în locul tatălui său și nici nu este conștient.

Potrivit sursei, Khamenei nu are cunoștință despre războiul în curs, despre moartea unor membri ai familiei sale, inclusiv a soției și a fiului său, și nici despre propria sa numire în funcția de lider suprem. Sursa a precizat că acesta se află în continuare la terapie intensivă și că o mare parte a spitalului a fost izolată și este păzită de personalul de securitate.

