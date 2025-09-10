Live TV

Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești

România a activat o dată Articolul 4 

Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic adună statele membre ale NATO la consultări în momentul în care una dintre ele consideră că integritatea teritorială îi este amenințată. Acest Articol a fost activat ultima oară de opt state membre, printre care și România, în anul 2022, la scurt timp după ce Federația Rusă a lansat invazia asupra Ucrainei.

Polonia a anunțat că a doborât mai multe drone ale Federației Ruse care au intrat în spațiul aerian al țării pe parcursul nopții de marți spre miercuri.

La scurt timp după, premierul polonez Donald Tusk a catalogat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept o „provocare la scară largă” și a anunțat că va invoca Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic.

Acest Articol prevede că „părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”.

Consultarea este o parte cheie a procesului decizional al NATO, în condițiile în care toate deciziile Alianței sunt luate prin consens, potrivit informațiilor oficiale. 

Această consultare are mai multe forme. La nivelul de bază, implică doar schimburi de informații și opinii.  La un nivel superior, începe comunicarea acțiunilor sau deciziilor pe care guvernele le-au luat deja sau pe care urmează să le adopte.

Activarea Articolului 4 mai poate duce și la declanșarea unor discuții prin care se poate ajunge la un anumit consens asupra politicilor sau acțiunilor pe care toate statele membre trebuie să le adopte.

România a activat o dată Articolul 4 

Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic a mai fost activat până acum de șapte ori. Ultima oară a fost invocat în anul 2022, de opt state membre, printre care și România, la scurt timp după ce Federația Rusă a anunțat invazia asupra Ucrainei.

Polonia a cerut activarea acestui articol de două ori, în 2014 și 2022, pe fondul acțiunilor ruse în Ucraina. 

  • În 2003, Turcia a invocat Articolul 4 pe fondul războiului din Irak;
  • În 2012, Turcia a invocat Articolul 4 pe fondul doborârii unui avion de luptă de către sistemele de apărare aeriană ale Siriei;
  • Tot în 2012, Turcia a activat Articolul 4 după ce cinci cetățeni turci au fot uciși de bombardamentele siriene.
  • Polonia a mai invocat Articolul 4 în 2014, pe fondul creșterii tensiunilor de la granița cu Ucraina, în contextul acțiunilor agresive ale Federației Ruse;
  • În 2015, Turcia a invocat Articolul 4 pentru a informa Aliații asupra măsurilor pe care le-a adoptat în contextul unor atacuri teroriste;
  • În 2020, Turcia a activat Articolul 4 după ce mai mulți soldați turci au murit în urma unor atacuri ale armatei siriene;
  • În 2022, pe 24 februarie, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au invocat Articolul 4 pentru a deschide consultările cu privire la invazia rusă în Ucraina;

