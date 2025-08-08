Dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, reușește să se întâlnească personal cu președintele SUA, Donald Trump, acest lucru ar putea întări narațiunea propagandei rusești potrivit căreia Putin a ridicat Rusia aflată până acum, nemeritat, „în genunchi”.

Dr. Jade McGlynn, expert britanic în comunicare strategică și combaterea dezinformării, cercetător la Departamentul de Studii de Război al King's College London, a declarat acest lucru într-un comentariu pentru Ukrinform.

„Rușii suferă de narcisism colectiv – sentimentul că țara lor este unică și inexplicabil de măreață, dar este subestimată și nerespectată. O narațiune propagandistică răsunătoare este că Putin a ridicat Rusia aflată „în genunchi”, iar o întâlnire între Trump și Putin după lansarea acestui război criminal susține aceste afirmații propagandistice interne”, a spus McGlynn.

În opinia ei, o astfel de întâlnire la nivel înalt transmite un mesaj similar și publicului global și, din păcate, contribuie la subminarea luptei drepte a Ucrainei împotriva agresiunii rusești.

„Poate că cel mai enervant este faptul că nu va duce la niciun rezultat, deoarece problema nu este că Ucraina nu dorește pacea, ci că Rusia nu dorește și nu poate face față păcii”, a spus ea.

McGlynn a subliniat că, dacă administrația Trump dorește cu adevărat un acord, trebuie „să escaladeze pentru a dezescalada”, impunând sancțiuni asupra flotei fantomă, tarife secundare asupra Rusiei și trimițând arme Ucrainei.

În același timp, ea și-a exprimat îndoiala cu privire la faptul că actuala administrație americană „dispune de înțelepciunea sau memoria necesare pentru a ajunge la astfel de concluzii”.

Întâlniri la nivel înalt

Trimisul prezidențial american Steve Witkoff a avut miercuri o întâlnire cu oficialii de la Kremlin la Moscova, pe care Trump a descris-o ca fiind „foarte productivă”. Președintele american a declarat ulterior că consideră foarte probabil ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Putin să convină asupra unei întâlniri comune în viitorul apropiat.

Joi, Kremlinul a anunțat un acord pentru organizarea unei întâlniri între Putin și Trump în zilele următoare. În cadrul unei întâlniri cu o delegație din Emiratele Arabe Unite, Putin a declarat că inițiativa de a organiza întâlnirea a venit din partea ambelor părți, adăugând că aceasta ar putea avea loc în EAU.

Fox News a raportat pe 8 august că Trump și Putin s-ar putea întâlni încă de luni, Roma fiind unul dintre locurile posibile.

Editor : Sebastian Eduard