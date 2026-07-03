Ce măsuri propune Ucraina Poloniei pentru a relaxa relaţiile tensionate dintre cele două țări

Ucraina a propus vineri Poloniei o serie de „măsuri anticriză” destinate să dezamorseze recentele tensiuni în relaţiile dintre cele două ţări, legate de divergenţele lor asupra unor evenimente din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Criza între Ucraina şi Polonia, unul dintre principalii susţinători ai Kievului de la începutul invaziei ruse în 2022, a fost declanşată de decizia preşedintelui Volodimir Zelenski de a atribui numele Armatei insurecţionale ucrainene (UPA) unei unităţi a forţelor sale militare.

Această organizaţie naţionalistă ucraineană, înfiinţată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, este considerată responsabilă de masacrarea a peste 100.000 de civili polonezi. Unii membri ai UPA au luptat, de asemenea, în rândurile SS şi au luat parte la deportarea şi masacrarea evreilor.

Şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sibiga, s-a întâlnit vineri la Varşovia cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, şi a declarat că Kievul este pregătit „să găsească soluţii” şi să poarte un „dialog onest”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Am propus un set de măsuri anticriză. Acestea conţin iniţierea unor consultări între ministerele noastre de externe, organizarea unei reuniuni a istoricilor, precum şi recurgerea la lideri religioşi ai celor două naţiuni”, a explicat Sibiga într-o postare pe platforma X.

„Progrese semnificative”

El a spus că s-au realizat „progrese semnificative” în ultimele 18 luni pentru „depăşirea unor probleme sensibile” între Varşovia şi Kiev, inclusiv cercetări privind gropile comune din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ministerul polonez de externe a pledat, la rândul său, pentru o „dezescaladare a tensiunilor şi instituirea unor mecanisme durabile bazate pe o înţelegere reciprocă a Istoriei”.

Autorităţile ucrainene intenţionează să creeze un panteon al „eroilor naţionali” care să includă lideri naţionalişti care au colaborat cu Germania nazistă, cum ar fi Andrii Melnik, repatriat în Ucraina şi înhumat cu onoruri în luna mai.

Ca reacţie, preşedintele polonez naţionalist Karol Nawrocki a anunţat la sfârşitul lunii iunie că îi retrage lui Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării sale, Ordinul Vulturul Alb.

Responsabili polonezi au avertizat de asemenea că Ucraina nu ar putea adera la UE fără o reconciliere a memoriei istorice între cele două ţări, notează AFP.

Editor : B.P.