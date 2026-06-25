Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat joi, la Digi24, după cutremurele devastatoare din Venezuela, că în astfel de situații se activează imediat mecanismele de urgență, prioritatea fiind căutarea și salvarea victimelor. El a precizat că este necesar și sprijin internațional, inclusiv prin Protecția Civilă Europeană, având în vedere amploarea dezastrului, iar evaluarea reală a victimelor „necesită mai multe ore”, estimările inițiale fiind de regulă mai mici decât realitatea.

Raed Arafat a vorbit în direct la Digi24 despre ce se întâmplă într-o astfel de situație, când o țară este lovită de un seism puternic.

„În orice țară care pățește astfel de dezastru se activează sistemul de urgență. Măsurile de primul moment, de primele ore, chiar primele zile, sunt cele de căutare-salvare. În afară de măsurile de căutare-salvare, bineînțeles este acordat sprijin din afară, pentru că la modul în care este impactul acestui dezastru este clar că au nevoie și de sprijin exterior”, a afirmat șeful DSU.

Acesta a explicat că sunt „entități cum este Protecția Civilă europeană, care este în legătură cu ei și se discută eventualitatea trimiterii unui ajutor din partea Uniunii Europene”.

Întrebat dacă va participa și România la acest sprijin, Arafat a punctat că în acest moment „nu este pusă pe masă participarea noastră”. El a explicat că „logistic este una dintre cele mai grele misiuni”.

„Îți trebuie avioane de distanță lungă, îți trebuie echipamente (...) și, bineînțeles, transportul oamenilor. Este o provocare logistică foarte serioasă pentru a te deplasa la o distanță atât de mare cu echipe de salvare”, a adăugat Arafat.

Șeful DSU a mai precizat, legat de numărul victimelor, că „de regulă, primele estimări sunt mai mici decât realitatea”.

„Ei se așteaptă la mii de persoane decedate și eu sper să nu fie chiar așa. O să vedem care va fi evoluția și după ce se face într-adevăr verificarea pe toate zonele unde sunt clădiri distruse și când se face un recensământ al persoanelor dispărute. Acest lucru nu se face instant și necesită mai multe ore până îți dai seama care este amploarea de pierdere de vieți și de persoane dispărute”, a mai declarat el.

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Editor : C.S.