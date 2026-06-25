Cutremure puternice au lovit zona de vest a capitalei Venezuelei, dărâmând clădiri în Caracas, blocând oameni sub dărâmături și determinând oamenii de știință să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor pierderi umane semnificative și a unor distrugeri majore largă în această țară sud-americană, relatează Reuters. Este vorba despre două seisme de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, conform serviciului seismologic american (United States Geological Survey, USGS), scrie AFP, preluată de Agerpres. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, scriu agențiile de presă internaționale.

Cutremure în Venezuela. Foto: Profimedia Deschide galeria foto





Niciun bilanţ nu a fost făcut public imediat. Conform USGS, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.

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Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 şi la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat după 39 de secunde la 45 kilometri distanţă de primul. În țară a fost declarată stare de urgență.

CATIA LA MAR.



La destrucción que dejó el terremoto de 7.5 es muy grande, muchos no entienden la magnitud de lo que pasó.. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/tunibhlTji — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026

Tot potrivit USGS, este vorba despre un "eveniment dublu" şi despre o "catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă". "Este probabil ca bilanţul să fie sever şi daunele să fie semnificative", a scris institutul.

Echipele de salvare lucrează contracronometru

În Caracas, fotoreporteri ai AFP au văzut echipele de salvare organizându-se în jurul clădirilor prăbuşite. Oameni scoşi de sub dărâmături au fost transportaţi spre ambulanţe.

Coloane de praf pot fi observate în mai multe zone ale Caracasului.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Ministrul de Interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbuşit în capitală şi a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. "Unele structuri au fost avariate şi vrem să evităm orice accident legat de gaze", a scris el pe X.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Mulţi oameni panicaţi au ieşit în stradă, potrivit jurnaliştilor AFP.



"A fost incredibil, nici măcar nu ştiu cât a durat. Eram la ultimul etaj şi au căzut destul de multe lucruri", a povestit pentru AFP Heidi Romero, o comerciantă de 42 de ani. Ea a spus că a fost evacuat pe scări centrul comercial foarte aglomerat în care se afla, în cartierul Altamira din capitala venezuelană.



"Tot peretele s-a fisurat, au căzut lucruri din tavan. A fost oribil", a mărturisit în stradă Odalis Escalona, 54 de ani, care lucrează într-o bancă.

🚨ULTIMA HORA - TERREMOTO EN VENEZUELA HOY 24 DE JUNIO 2026, un sismo de magnitud 7.1 sacudió este miércoles el centro del país venezolano, Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo, a una… pic.twitter.com/d9ULcjUNAS — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 24, 2026

În capitală au fost semnalate pene de curent.

Anunțul președintei țării

Președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat venezuelenii, într-un discurs difuzat la televiziunea de stat, că serviciile feroviare și de metrou vor fi suspendate pentru moment, anunță BBC.

Ea a mai precizat că cursurile vor fi suspendate până la sfârșitul săptămânii.

Generalul Juan Ernesto Sulbarán Quintero, şeful Gărzii Naţionale Bolivariene, a fost numit responsabil de coordonarea intervenţiei militare în urma dublului cutremur.

WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

Aeroportul internațional Maiquetía, situat la periferia orașului Caracas, a fost, de asemenea, închis după ce o parte din tavan s-a prăbușit.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Probabilitate de 44% ca bilanțul morților să depășească 10.000 de persoane

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) estimează că există o probabilitate de 44% ca bilanțul morților să depășească 10.000 de persoane și o probabilitate de 30% ca acesta să depășească 100.000 de victime în urma celui de-al doilea seism, scrie BBC.

Venezuela sărbătorea o zi națională, iar în momentul producerii seismelor, la ora locală 18 și 4 minute, mulți oameni se aflau în locuințele lor.

Cutremurele au avut epicentrul într-o zonă situată la vest de Caracas și au fost resimțite pe întreg teritoriul Venezuelei

Seismul a fost resimţit până în Columbia, în capitala Bogota, deşi aceasta se află la o distanţă de 1.000 de kilometri în linie dreaptă. Resimțit a fost și în Ecuador și alte zone din Caraibe.



Potrivit Unităţii columbiene de gestionare a riscurilor şi dezastrelor, "nu există risc de tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei".



"Caracteristicile acestui eveniment, cu o adâncime mică şi o magnitudine mare, fac ca undele să se propage prin toată scoarţa terestră, motiv pentru care a fost resimţit pe scară largă pe teritoriul columbian", a explicat Freddy Tovar, coordonatorul Reţelei seismologice naţionale din Columbia.

Editor : M.C