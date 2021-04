Cea mai vârstnică pugilistă din lume. Are 74 de ani, suferă de Parkinson și se antrenează pe muzica celor de la Aerosmith

Niciodată nu este prea târziu să te apuci de box. O demonstrează o bunică de 74 de ani. Senioara intră în ring de câteva ori pe săptămână în țara sa adoptivă, Turcia, unde este apreciată pentru spiritul competitiv. Și-a făcut o reputație prin mișcările rapide, dar și pentru că nu boxează doar pentru distracție. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Croșeul ei de stânga e ceva mai puternic decât cel de dreapta, spune antrenorul lui Nancy van der Straeten. Dar, chiar și la 74 de ani, are și o privire de gheață suficientă pentru a-i înfricoșa pe adversari. Dacă nu se feresc, belgianca Nancy îi va pocni direct în față - în ciuda faptului că suferă de Parkison de câțiva ani.



Nancy Van Der Straeten, practicantă a boxului: Nu este vorba doar de a-i lovi pe oameni. Totul este foarte precis, foarte calculat. Trebuie să știi ce să faci și, în același timp, cum să capeți forță în corp, în picioare. E nevoie de o bună coordonare: minte, mâini și picioare.



Nancy a fost diagnosticată cu Parkinson acum șapte ani. În ciuda medicamentelor pentru reducerea tremurului cauzat de boală, starea ei s-a deteriorat rapid. De pe internet, a aflat că în Statele Unite pacienții cu Parkinson boxau pentru a-și controla simptomele. Așa că a căutat o școală de box în Antalya, lângă casa ei de pe coasta mediteraneană a Turciei.



Muhammet Ali Kardas, antrenor de box: Când a venit aici pentru prima dată, m-am gândit: nu se va descurca niciodată. Din cauza vârstei și pentru că, pe atunci, nici nu putea să stea în picioare. Am crezut că nu va reuși niciodată, dar apoi ne-a surprins pe toți.



Fizioterapeutul lui Nancy este foarte mulțumit de starea fizică a acesteia și în special de postura sa.



Caner Cetin, fizioterapeut: Stă mult mai dreaptă decât înainte. Obișnuia să tremure și brusc mișcările ei deveneau agitate. Acum sunt mult mai controlate.



Nancy locuiește într-un sat aproape de Antalya. A venit în Turcia acum 40 de ani, împreună cu soțul ei care a murit între timp. Erau hippioți, curioși, pasionați de călătorii. Și-au câștigat existența făcând ferestre decorative și s-au convertit la islam.



Când nu boxează, lui Nancy îi place să deseneze și să picteze. Uneori își vinde lucrările și câștigă ceva bani în plus pentru a-și suplimenta pensia de 450 de euro lunar. Boala nu i-a afectat capacitatea de a desena.



Nancy Van Der Straeten: Eu cred că dacă îți propui să creezi ceva... Nu am mai făcut niciodată acest desen, așa că este nou în mintea mea... Creez ceva, nu am probleme cu tremurul de la început. Dacă scriu o pagină, uneori merge foarte, foarte greu.



Nancy spune că are nevoie de muzica potrivită pentru a se antrena. Aerosmith e muzică pentru urechile ei.



Nancy Van Der Straeten: În jur de 15 minute. De trei ori mă antrenez ascultând Aerosmith. Funcționează perfect. Trei melodii.



Nancy recomandă boxul oricui suferă de Parkinson. Ea este dovada vie că, cel puțin pentru unii, poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.

Editor : A.P.