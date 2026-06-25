Donald Trump spune că merge la summitul NATO din Turcia din respect pentru Erdogan: „Un mare lider. A făcut tot ce i-am cerut”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că va participa la summitul NATO din Turcia din respect pentru omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, şi a lăsat să se înţeleagă că nu ar fi acceptat invitaţia dacă întâlnirea ar fi fost organizată de un alt lider.

„Nu cred că aş fi mers. (...) Nu aş fi mers pentru majoritatea oamenilor. El m-a sunat şi mi-a spus: 'Te rog, o facem în Turcia, trebuie să fii acolo, Statele Unite trebuie să fie acolo'. Aşa că merg din respect pentru preşedintele Erdogan”, a afirmat preşedintele american în timpul unei apariţii publice, la Washington, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte.

Trump l-a elogiat pe preşedintele Turciei, pe care l-a definit drept „un mare lider” şi „o persoană foarte puternică”, şi a dat asigurări că în timpul recentei escaladări cu Iran a respectat cererea acestuia de a sta deoparte de conflict, potrivit Agerpres. „Erdogan a făcut tot ce i-am cerut”, a subliniat preşedintele american.

Comentariile pozitive la adresa Turciei au fost făcute în contextul criticilor aduse altor membri NATO, precum Spania, Italia, Franţa, Germania sau Regatul Unit, pentru criticile lor la adresa Statelor Unite şi pentru că au refuzat să ofere sprijin logistic în timpul războiului cu Iran.

Editor : M.I.