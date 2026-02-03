Live TV

Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene

Data publicării:
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images

Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopţii asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care a implicat un număr record de rachete balistice, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

„A fost un atac deliberat asupra infrastructurii energetice, implicând un număr record de rachete balistice”, a spus Zelenski.

„Armata rusă a exploatat propunerea americană de a opri loviturile nu pentru a susţine diplomaţia, ci pentru a aduna rachete şi a aştepta până în cele mai reci zile ale anului, când temperaturile în mari părţi din Ucraina scad sub - 20 de grade Celsius”, a adăugat şeful statului ucrainean.

Rusia și Ucraina au declarat săptămâna trecută că au încetat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, dar nu au căzut de acord asupra duratei armistițiului.

Kremlinul a afirma că Trump i-a cerut personal președintelui rus Vladimir Putin să se abțină de la atacarea Kievului până la 1 februarie. Zelenski declara că armistițiul urma să dureze o săptămână, începând cu 30 ianuarie.

Reamintim că următoarea rundă de negocieri de pace cu oficiali ruşi şi americani urmează să înceapă miercuri la Abu Dhabi.

Delegaţia rusă care va participa la negocierile trilaterale cu Ucraina şi SUA, care vor începe miercuri la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), va fi din nou condusă de amiralul Igor Kostiukov, şeful serviciilor de informaţii militare, a confirmat Kremlinul marţi, transmite EFE.

„Va fi aceeaşi delegaţie ca ultima dată, va fi condusă de Kostiukov”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Citește și: Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore (Financial Times)

