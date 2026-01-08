Live TV

Cehia va continua să trimită muniţie Ucrainei, anunţă premierul Andrej Babis

Data publicării:
cartuse munitie
Foto: Profimedia Images

Noul premier populist de dreapta al Cehiei, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală.

„Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator”, a anunţat Andrej Babic, în vârstă de 71 de ani, adăugând însă că banii contribuabililor cehi nu vor mai fi investiţi în această iniţiativă, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Acesta este un punct oarecum discutabil, deoarece printre principalii donatori ai mecanismului s-au numărat ţări precum Germania, Danemarca şi Olanda, Praga oferind doar o mică parte din fonduri. Babis a subliniat că proiectul trebuie să fie transparent şi lipsit de corupţie.

Miliardarul şi liderul partidului populist de dreapta ANO a criticat dur proiectul în timpul campaniei sale electorale şi a cerut stoparea acestuia, la fel ca şi cei doi parteneri ai săi de coaliţie de extremă dreapta.

Consiliul Naţional de Securitate al Republicii Cehe s-a întrunit la Praga pentru a discuta următorii paşi. Alături de şefii armatei şi ai serviciilor de informaţii, la reuniune era aşteptat şi preşedintele Petr Pavel.

Pavel, un fost general NATO, a lansat iniţiativa privind livrarea de muniţie pentru Ucraina, în cadrul căreia peste 1,8 milioane de cartuşe de artilerie au fost livrate Ucrainei anul trecut, 43% din totalul muniţiei furnizate Kievului, conform cifrelor oficiale.

