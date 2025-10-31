Cel mai important tabloid din Ungaria, cumpărat de un grup media pro Viktor Orban înaintea alegerilor

Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk.

Tranzacţia, anunţată de cele două companii vineri, are loc cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din aprilie, în care premierul Viktor Orban are de făcut faţă unei provocări serioase, reprezentate de noul partid de opoziţie de centru-dreapta Tisza, care se află în frunte în majoritatea sondajelor, relatează Reuters.



„Prin achiziţia Ringier Hungary, grupul câştigă o companie media performantă, de dimensiuni similare cu Indamedia, cu poziţii puternice pe piaţă şi mărci de succes, care joacă un rol definitoriu în peisajul media maghiar”, a declarat Gabor Ziegler, coproprietar şi CEO al Indamedia.

Ziegler deţine 50% din Indamedia, cealaltă jumătate fiind deţinută de Vaszily.

Vaszily, care este preşedinte şi CEO al canalului privat pro-guvernamental TV2, s-a alăturat recent uneia dintre platformele digitale create de Orban la începutul acestui an, pe măsură ce şi-a intensificat campania politică.

Critici

Liderul Tisza, Peter Magyar, a criticat într-un comunicat tranzacţia Ringier Hungary, despre care a spus că reprezintă o încercare a lui Orban de a-şi consolida controlul asupra mass-media din Ungaria.

Controlul strict asupra presei l-a ajutat pe Orban, care a transformat peisajul media din Ungaria în cei peste 15 ani de guvernare naţionalistă, să câştige recentele alegeri. Mass-media de stat a ajuns sub controlul deplin al guvernului, iar mai multe instituţii private au fost închise sau preluate de proprietari favorabili guvernului în timpul anilor în care Orban a fost la putere.

UE şi grupurile pro-democraţie acuză de mult timp guvernul lui Orban că restricţionează libertatea presei şi alte libertăţi, lucru pe care acesta îl neagă.

Indamedia deţine deja 18 publicaţii şi platforme online, inclusiv importantul site de ştiri Index.hu.

Companiile nu au dezvăluit detaliile financiare ale tranzacţiei cu Ringier Hungary.

