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Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie

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nava atacata de houthi
Doi pakistanezi şi un indonezian au fost ucişi în timp ce nava naviga de la Salalah, în Oman. Foto: Captură X
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O navă mică de marfă a fost atacată marţi în strâmtoarea Bab el-Mandeb de gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul. În urma atacului trei membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa, au declarat două surse din cadrul pazei de coastă yemenite şi doi oficiali militari din cadrul guvernului, relatează Reuters.

Dacă se confirmă, victimele de pe nava „Tihamah”, care arborează pavilionul Tanzaniei, ar fi primele decese înregistrate în urma unui atac al grupării Houthi asupra unei nave de la declanşarea conflictului din Orientul Mijlociu, provocat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie.

Rebelii Houthi, care nu şi-au asumat încă responsabilitatea pentru atac, au anunţat luna trecută un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite în Marea Roşie, ca răspuns la ceea ce au descris drept un asediu saudit. Riadul neagă că ar fi asediat Yemenul.

UK Maritime Trade Operations a declarat că a fost informată că o navă de marfă aflată în largul coastei oraşului Al-Mokha, din Yemen, a fost lovită de un proiectil necunoscut, ceea ce a provocat victime.

Compania britanică de securitate maritimă Ambrey a afirmat că, potrivit informaţiilor de care dispune, nava a fost ţinta unui atac şi a fost avariată de către Houthi, trei membri ai echipajului pierzându-şi viaţa, în timp ce se afla ancorată la 3,3 mile marine nord-est de Insula Perim, din Yemen.

Doi pakistanezi şi un indonezian au fost ucişi în timp ce nava naviga de la Salalah, în Oman, via Djibouti, au precizat sursele yemenite. După atac, echipajul a pierdut controlul navei şi a fost abordat de paza de coastă yemenită, au adăugat acestea.

Atacurile asupra navelor din strâmtoarea Bab el-Mandeb au sporit incertitudinea pentru companiile de transport maritim, deja afectate de închiderea strâmtorii Ormuz.

Conform datelor Kpler, săptămâna trecută au trecut prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, în medie, 32 de nave pe zi. Înainte de blocadă, strâmtoarea era traversată, în medie, de 50 de nave pe zi.

Ambrey a menţionat că nava nu era deţinută sau operată de Arabia Saudită în momentul atacului, adăugând că aceasta plecase din Al-Mokha sâmbătă.

Compania egipteană pe care datele LSEG o indică drept proprietar şi administrator al navei „Tihamah” nu a răspuns la e-mailurile şi apelurile telefonice prin care i s-au solicitat comentarii, menţionează Reuters.

Editor : C.L.B.

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