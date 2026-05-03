China îl numeşte „şobolan” pe preşedintele taiwanez Lai Ching-te, care şi-a început vizita în Eswatini. Reacția Taiwanului

Taiwanul are dreptul să interacţioneze cu lumea şi nicio ţară nu poate opri acest lucru, i-a transmis preşedintele taiwanez Lai Ching-te regelui Eswatini la sosirea sa pentru o vizită surpriză despre care Taipeiul afirmă că Beijingul a încercat să o oprească, în contextul în care China a calificat vizita drept „farsă”, l-a condamnat pe Lai şi l-a numit „şobolan”, informează Reuters.

China consideră Taiwanul guvernat democratic ca parte a teritoriului său, fără dreptul la legături interstatale, o poziţie pe care guvernul Taiwanului o contestă vehement, iar Beijingul a cerut ţărilor să înceteze orice angajament cu insula, aminteşte agenţia de presă britanică.

Luna trecută, Taiwanul a declarat că China a forţat trei ţări din Oceanul Indian să retragă permisiunea de survolare a aeronavelor lui Lai pentru a călători în micul regat sud-african Eswatini pentru a 40-a aniversare a urcării pe tron a regelui Mswati al III-lea. Eswatini este una dintre cele doar 12 ţări care au legături oficiale cu Taipei.

„Republica Chineză, Taiwanul, este o naţiune suverană şi un Taiwan care aparţine lumii”, i-a transmis Lai regelui, folosind numele oficial al Taiwanului, în comentariile furnizate duminică de biroul prezidenţial, potrivit Agerpres.

„Cei 23 de milioane de locuitori ai Taiwanului au dreptul să interacţioneze cu lumea şi nicio ţară nu are dreptul” şi nici nu ar trebui ca nicio ţară să încerce „să împiedice Taiwanul să-şi aducă contribuţia în lume”.

Lai a ajuns sâmbătă în fostul Swaziland, cu o populaţie de aproximativ 1,3 milioane de oameni, într-o călătorie pe care niciunul dintre guverne nu o anunţase anterior, după ce a luat un avion al guvernului Eswatini.

Modul de operare "mai întâi soseşte şi apoi anunţă" este utilizat în mod obişnuit în diplomaţia internaţională la nivel înalt, minimizând "riscurile incerte ale unei potenţiale interferenţe din partea forţelor externe", a declarat un oficial de rang înalt din domeniul securităţii din Taiwan, vorbind sub condiţia anonimatului din cauza sensibilităţii problemei.

Sâmbătă seara, Oficiul pentru Afacerile Taiwaneze - principala instituţie chineză responsabilă de gestionarea relaţiilor, politicilor şi afacerilor legate de Taiwan - a declarat că Lai s-a "furişat" în Eswatini.

„Comportamentul josnic al lui Lai Ching-te, ca un şobolan care trece strada pe furiş, va fi privit inevitabil cu batjocură de către comunitatea internaţională”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

În replică, Consiliul pentru Afaceri Continentale al Taiwanului - agenţie taiwaneză responsabilă cu planificarea, dezvoltarea şi implementarea politicilor faţă de China continentală, Hong Kong şi Macau - a declarat că Lai nu are nevoie de permisiunea Beijingului pentru a merge undeva.

„Limbajul de mahala al Oficiului pentru Afaceri Taiwaneze este extrem de plictisitor”, a adăugat acesta.

Anularea planurilor lui Lai luna trecută din cauza problemei de survol a stârnit critici la adresa Chinei din partea SUA şi îngrijorări din partea Uniunii Europene, Regatului Unit, Franţei şi Germaniei.

