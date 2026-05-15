Cinci turiști au murit în Maldive, în timp ce făceau scufundări

Data publicării:
Maldive

Cinci turiști italieni au murit într-un accident petrecut în timp ce făceau scufundări în Maldive, fără să se ştie circumstanţele exacte, a anunţat joi Ministerul italian al Afacerilor Externe într-un comunicat, forţele de securitate de la faţa locului găsind un cadavru, relatează AFP și News.ro.

Arhipelagul este o destinaţie de vacanţă de lux, cu plajele sale de nisip alb şi complexele hoteliere izolate, fiind foarte apreciată de scafandri.

Autorităţile locale au declarat că este vorba despre cel mai grav accident de scufundări care a avut loc în această ţară formată din 1192 de insule minuscule de corali, împrăştiate pe o distanţă de aproximativ 800 de kilometri de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Indian.

„În urma unui accident survenit în timpul unei ieşiri pentru scufundări subacvatice, cinci cetăţeni italieni şi-au pierdut viaţa (...) în Maldive. Scufundătorii şi-ar fi pierdut viaţa în timp ce încercau să exploreze peşteri situate la 50 de metri adâncime”, precizează Ministerul italian de Externe, subliniind că autorităţile locale desfăşoară o anchetă.

Cei cinci italieni nu s-au întors dintr-o scufundare într-o peşteră adâncă de pe atolul Vaavu, situat la sud de capitala Malé. Avioane şi nave rapide au fost mobilizate pentru o operaţiune de căutare de amploare joi după-amiază, a precizat Forţa de Apărare Naţională a Maldivelor (MNDF) într-un comunicat.

„A fost găsit un cadavru”, anunţă comunicatul. Acesta „a fost descoperit în interiorul unei peşteri la adâncime (...) Se crede că ceilalţi patru scafandri se află, de asemenea, în aceeaşi peşteră, care coboară până la aproximativ 60 de metri”, precizează acesta.

MNDF a precizat, de asemenea, că o navă a pazei de coastă se afla în zonă pentru a coordona operaţiunile de căutare pe tot parcursul nopţii. Alţi scafandri ai pazei de coastă au fost trimişi ca întăriri pentru a participa la căutări.

Potrivit poliţiei, condiţiile meteorologice erau nefavorabile joi în Vaavu şi fusese emisă o avertizare pentru ambarcaţiunile de pasageri şi pescari.

O turistă britanică a decedat în decembrie în timpul unei scufundări, iar soţul ei, devastat de durere, a murit câteva zile mai târziu după ce i s-a făcut rău.

În iunie, un turist japonez în vârstă de 26 de ani a dispărut după o expediţie de scufundări în apropierea capitalei.

Potrivit presei locale, cel puţin 112 turişti au murit în incidente legate de mare în arhipelag în ultimii şase ani, dintre care 42 au fost victime ale accidentelor de scufundări sau de snorkeling.

Editor : A.P.

