Live TV

Cipru ar vrea să adere la NATO. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, spune președintele

Data publicării:
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Foto: Profimedia

Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, ţara sa şi-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condiţiile politice şi relaţiile cu Turcia i-ar permite.

„Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, a spus Christodoulides într-un interviu acordat postului de televiziune grec SKAI.

Cipru face deja pregătiri pentru o posibilă aderare la Alianţa Nord-Atlantică, cu activităţi la nivel militar, operaţional şi administrativ, astfel încât ţara să fie pregătită să avanseze în această direcţie atunci când contextul politic o va permite, a spus preşedintele cipriot, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, Christodoulides a subliniat că, deocamdată, acest pas nu se poate concretiza din cauza refuzului Turciei, care ocupă din 1974 partea de nord a Ciprului.

În calitate de ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice, Turcia poate bloca aderarea oricărei ţări candidate.

Cipru a fost vizat luni de un atac cu drone îndreptat asupra zonelor suverane ale Regatului Unit în insulă, cum ar fi baza aeriană din Akrotiri.

Chiar dacă atacul nu a făcut victime, incidentul a ridicat alerta de securitate şi a arătat expunerea crescândă a Ciprului la tensiunile regionale legate de conflictul din Orientul Mijlociu, întrucât se află la doar 220 de kilometri de coastele Libanului, de unde au fost trimise dronele.

Pe de altă parte, ministrul de externe al Ciprului, Constantinos Kombos, a declarat vineri într-un interviu acordat canalului britanic SKY că se aşteaptă la un conflict de lungă durată în Iran.

„Predicţia nu va tocmai liniştitoare: nu cred că ne putem aştepta la încheierea conflictului în viitorul foarte apropiat”, a avertizat şeful diplomaţiei cipriote.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
carlson shapiro
„Ești un laș incredibil”: Scandal uriaș în tabăra MAGA. Tucker Carlson și Ben Shapiro se atacă public pe tema Iranului
volodimir zelensky la birou
Ucraina va trimite „în curând” militari experți în drone în Orientul Mijlociu
buncarul khamenei bombardat
Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile
Fatemeh Amineh 13 IR Iran looks dejected during the Womens Asian Cup match between Islamic Republic of Iran and Australia at the Gold Coast Stadium on March 05 2026
Fotbalistele iraniene au fost numite „trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul la un meci în Cupa Asiei
Interceptorul ucrainean STING Foto Wild Hornets
Gafă la Fox News: drona ucraineană, confundată cu „tehnologia de vârf” americană în reportajul despre Iran
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
Victor Ponta
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Reacția furioasă a Rusiei după decizia Finlandei privind armele...
mae
Zbor de repatriere organizat de MAE: Un avion cu 127 de români...
Ultimele știri
Ministrul Economiei: Viitoarele coaliții de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele
Ce stranieri convoacă de principiu Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie
Sondaj european: Românii văd mai puțin discriminarea de gen, iar România este printre cele mai conservatoare țări din UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Dacă ai asigurare storno, poți primi banii înapoi pe vacanță, în caz de război? Explicațiile unui specialist...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii