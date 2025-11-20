Live TV

Colaborare om - mașină. Pilotul unui F-22 a controlat cu succes o dronă MQ-20 Avenger, în zbor, în timp ce se afla la manșa avionului

La mare înălțime deasupra unui poligon de testare din Nevada, un pilot de F-22 a preluat controlul unei drone de luptă, o premieră pentru eforturile Forțelor Aeriene ale SUA în domeniul dronelor robotizate.

Pilotul a folosit o tabletă pentru „comandă și control” a dronei de luptă MQ 20 Avenger în timpul unui zbor efectuat pe 21 octombrie la poligonul de testare și antrenament al Forțelor Aeriene din Nevada, potrivit unui comunicat de presă emis luni de producătorul MQ-20, General Atomics, care a colaborat la demonstrație cu constructorul F-22, Lockheed Martin, și compania de apărare L3Harris, scrie Defense One.

General Atomics a declarat că experimentul este cel mai recent dintr-o serie de demonstrații susținute de fondurile proprii de cercetare și dezvoltare pentru a arăta „arta posibilului” în echiparea cu echipaje umane și fără echipaj uman. L3Harris a utilizat legăturile de date și radiourile software cu arhitecturile radio deschise ale Lockheed Martin pentru a prezenta „capacitățile de comunicații neproprietare, deținute de guvernul SUA”, se arată în comunicatul de presă.

C. Mark Brinkley, purtător de cuvânt al General Atomics, a declarat că demonstrația este considerată a fi prima de acest gen cu un F-22. Anunțul, care coincide cu Dubai Airshow din Emiratele Arabe Unite din această săptămână, vine în contextul în care General Atomics concurează pentru a câștiga competiția colaborativă a Forțelor Aeriene pentru avioane de luptă; un contract de proiectare pentru prima etapă de producție urmează să fie atribuit în 2026.

„General Atomics se află într-o situație destul de unică, având în vedere că dispunem deja de avioane fără pilot operaționale pe care le putem utiliza pentru experimentare”, a declarat Brinkley. „MQ-20 Avenger, echipat cu un software matur de autonomie a misiunilor, este un substitut perfect pentru CCA și ne permite să acționăm rapid și să fim primii.”

Acronimul CCA vine de la Collaborative Combat Aircraft (aeronavă de luptă colaborativă). Acest termen se referă la o inițiativă majoră a Forțelor Aeriene și a Marinei SUA de a dezvolta un nou tip de aeronave (drone) accesibile, extrem de autonome și fără echipaj, care vor opera în echipă cu avioane de vânătoare cu echipaj existente și viitoare (cum ar fi F-35 și avionul de vânătoare Next Generation Air Dominance).

După anunțul General Atomics, departamentul secret de cercetare Skunk Works al Lockheed Martin a declarat că a „condus și orchestrat” demonstrația.

„Acest efort reprezintă contribuția Skunk Works cu expertiza sa diversă și unică pentru a demonstra viitorul luptelor aeriene, în care aeronave monoplane comandă și controlează drone cu interfețe simple și intuitive în cabina de pilotaj”, a declarat OJ Sanchez, vicepreședinte și director general al Skunk Works, într-o declarație trimisă prin e-mail.

Luna trecută, ambițiosul plan pe 10 ani al serviciului a evidențiat eforturile serviciului de a achiziționa CCA-uri pentru a zbura cu avioane F-22.

„F-22 rămâne platforma de bază pentru integrarea CCA”, se arată în raport, adăugând că dronele vor ajuta ulterior avioanele de vânătoare F-47 de generație următoare „să îndeplinească cerințele misiunilor extrem de disputate”. Producția F-47 este în curs de desfășurare; primul zbor este preconizat pentru 2028.

 

Editor : Sebastian Eduard

