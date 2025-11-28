„Condamnați funcționarii corupți, dacă doriți să aderați la UE!”, transmite Bruxellesul Ucrainei

Kievul trebuie să urmărească penal persoanele corupte din politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE, a avertizat un oficial cu rang înalt de la Bruxelles, pe fondul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu acuzațiile tot mai numeroase de corupție, scrie POLITICO.

Într-un interviu acordat POLITICO, comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a declarat că guvernele europene nu vor sprijini aderarea unei țări candidate precum Ucraina la blocul celor 27 de membri, cu excepția cazului în care aceasta poate dovedi că dispune de un sistem eficient de eradicare a criminalității la vârful societății.

Deși procesul de reformă din Ucraina este „un drum lung”, McGrath a declarat că crede că Kievul depune „toate eforturile” pentru a combate corupția, adăugând că este în contact permanent cu autoritățile în legătură cu evoluția situației. El a răspuns la întrebări privind o presupusă conspirație pentru a sustrage aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei, pe măsură ce ancheta se extinde pentru a include personalități de rang înalt apropiate de Zelenski și din guvernul său.

„În fiecare țară candidată trebuie să existe un sistem robust pentru tratarea cazurilor de corupție la nivel înalt”, a spus McGrath. „Este nevoie de un sistem robust de investigare și, în ultimă instanță, de urmărire penală și condamnare, iar demonstrarea eficacității în acest domeniu este ceva ce solicităm tuturor statelor noastre membre și, cu siguranță, celor care doresc să adere la Uniunea Europeană.”

Anchetă la Andrii Iermak

După ce McGrath a făcut aceste declarații, anchetatorii anticorupție au efectuat o descindere la sediul celui mai puternic consilier al lui Zelenski, Andrii Iermak, în cadrul anchetei în curs.

Ancheta vine într-un moment extrem de sensibil pentru Ucraina, președintele american Donald Trump făcând presiuni asupra lui Zelenski să accepte un acord de pace care l-ar putea obliga să cedeze teritoriu Rusiei.

Ucraina este în proces de aderare la UE, deși opoziția Ungariei a blocat progresul. McGrath a declarat că „aceleași standarde se aplică tuturor țărilor candidate”, adăugând că „reformele statului de drept și ale justiției sunt esențiale în procesul de aderare”.

„Avem o relație foarte deschisă și onestă cu autoritățile ucrainene în ceea ce privește aceste cerințe”, a spus el. Aceste standarde ale statului de drept trebuie respectate de toate țările care aderă la UE, a spus el.

„Dacă nu le îndeplinesc, atunci nu vor primi sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene pentru a avansa pe calea aderării.”

Întrebat dacă Ucraina face suficient, el a răspuns: „Cred că depun toate eforturile pentru a atinge standardul cerut. Este un proces, iar noi monitorizăm îndeaproape evoluțiile și rămânem în contact permanent cu autoritățile ucrainene cu privire la problemele care ne sunt semnalate sau care sunt raportate public.”

