Domiciliul șefului de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Iermak, a fost percheziționat de agenți anticorupție

Data actualizării: Data publicării:
Zelenskyy visit
Andrii Iermak. Foto: Rob Welham / Camerapress / Profimedia
Din articol
Autorităţile anticorupţie din Ucraina, de la Biroul Național Anti-corupție (NABU) și de la Biroul procurorului specializat anti-corupție (SAPO) au efectuat percheziţii la domiciliul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Kyiv Post.

Iermak confirmă perchezițiile

ACTUALIZARE 10:30 Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a confirmat perchezițiile

„Astăzi, NABU și SAP efectuează într-adevăr acțiuni procedurale la domiciliul meu. Nu există obstacole pentru anchetatori. Li s-a acordat acces deplin la apartament, la fața locului – avocații mei, care interacționează cu ofițerii de aplicare a legii. Din partea mea – cooperare deplină”, a scris acesta pe X.

Știrea inițială

Ukrainskaia Pravda a fost prima care a relatat despre acest lucru, precizează sursa citată. Jurnaliștii de la Ukrainskaia Pravda au filmat cel puțin 10 agenți 

„Demersurile de cercetare sunt autorizate şi sunt desfăşurate ca parte a anchetei. Urmează detalii”, a declarat biroul procurorului special anticorupţie din Ucraina pe aplicaţia de mesagerie Telegram.


Conform publicaţiei Ukrainska Pravda, persoana vizată de aceste percheziţii este Iermak însuşi, considerat cel mai puternic om din ţară după preşedintele Zelenski.

Ulterior, NABU și SAPO au confirmat că efectuează percheziții la reședința șefului cabinetului prezidențial.

Pe 25 noiembrie, directorul NABU, Semen Krivonos, și-a exprimat convingerea că, în timpul anchetei cazului „Midas” de corupție în sectorul energetic, vor ieși la iveală noi suspiciuni.

Editor : M.C

