Conflictul din Orientul Mijlociu va avea consecințe grave pentru economia mondială pe termen lung, avertizează AIE

Peste 40 de obiective de infrastructură energetică din nouă țări din Orientul Mijlociu au suferit daune „grave sau foarte grave” ca urmare a acțiunilor militare, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Va fi nevoie de timp pentru a restabili funcționarea zăcămintelor, a rafinăriilor de petrol și a uzinelor de gaze, precum și a conductelor, astfel încât întreruperile în lanțurile globale de aprovizionare vor fi observate chiar și după încheierea conflictului, a remarcat el.

Problema nu se limitează doar la resursele energetice. „Nu doar petrolul și gazul, ci și funcționarea unei serii de artere vitale ale economiei mondiale (comerțul cu produse petrochimice, îngrășăminte, sulf și heliu) a fost complet întreruptă, ceea ce va avea consecințe grave pentru economia mondială”, îl citează Bloomberg pe Birol.

Din țările din Golful Persic se exportă aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și GNL, iar regiunea este, de asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori de îngrășăminte (de exemplu, de aici se exportă aproximativ 50% din volumul mondial de uree, cel mai răspândit îngrășământ azotat din lume). Oprirea exporturilor de îngrășăminte din Orientul Mijlociu amenință lumea cu un șoc alimentar. Iar în cazul resurselor energetice, disponibilitatea AIE de a introduce pe piață 400 de milioane de barili de petrol este doar o soluție temporară, potrivit lui Birol: chiar dacă țările OPEC vor decide să crească volumul de materii prime din rezervele strategice, „singura soluție reală la problema întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil” este reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Datorită dependenței sale puternice de petrolul și gazul din Orientul Mijlociu, Asia va avea cel mai mult de suferit, a remarcat Birol.

Țările în curs de dezvoltare din Asia achiziționează patru cincimi din gazul natural lichefiat (GNL) furnizat de Qatar, ale cărui exporturi s-au oprit complet; cea mai mare instalație de lichefiere a gazului din lume a fost una dintre țintele atacurilor iraniene, iar daunele ar putea necesita reparații pe o perioadă de 3-5 ani.

Perspectivele participanților la piață cu privire la durata conflictului cu Iranul au devenit mult mai pesimiste, a declarat săptămâna trecută pentru Bloomberg Vincent Mortier, director de investiții al companiei franceze Amundi, una dintre cele mai mari companii de administrare a fondurilor din lume. În opinia sa, investitorii au trecut de la previziuni privind o soluționare „în câteva săptămâni” la previziuni „în câteva luni”.

Editor : A.R.