Conflictul din Orientul Mijlociu va avea consecințe grave pentru economia mondială pe termen lung, avertizează AIE

Peste 40 de obiective de infrastructură energetică din nouă țări din Orientul Mijlociu au suferit daune „grave sau foarte grave” ca urmare a acțiunilor militare, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Va fi nevoie de timp pentru a restabili funcționarea zăcămintelor, a rafinăriilor de petrol și a uzinelor de gaze, precum și a conductelor, astfel încât întreruperile în lanțurile globale de aprovizionare vor fi observate chiar și după încheierea conflictului, a remarcat el.

Problema nu se limitează doar la resursele energetice. „Nu doar petrolul și gazul, ci și funcționarea unei serii de artere vitale ale economiei mondiale (comerțul cu produse petrochimice, îngrășăminte, sulf și heliu) a fost complet întreruptă, ceea ce va avea consecințe grave pentru economia mondială”, îl citează Bloomberg pe Birol.

Din țările din Golful Persic se exportă aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și GNL, iar regiunea este, de asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori de îngrășăminte (de exemplu, de aici se exportă aproximativ 50% din volumul mondial de uree, cel mai răspândit îngrășământ azotat din lume). Oprirea exporturilor de îngrășăminte din Orientul Mijlociu amenință lumea cu un șoc alimentar. Iar în cazul resurselor energetice, disponibilitatea AIE de a introduce pe piață 400 de milioane de barili de petrol este doar o soluție temporară, potrivit lui Birol: chiar dacă țările OPEC vor decide să crească volumul de materii prime din rezervele strategice, „singura soluție reală la problema întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil” este reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Datorită dependenței sale puternice de petrolul și gazul din Orientul Mijlociu, Asia va avea cel mai mult de suferit, a remarcat Birol.

Țările în curs de dezvoltare din Asia achiziționează patru cincimi din gazul natural lichefiat (GNL) furnizat de Qatar, ale cărui exporturi s-au oprit complet; cea mai mare instalație de lichefiere a gazului din lume a fost una dintre țintele atacurilor iraniene, iar daunele ar putea necesita reparații pe o perioadă de 3-5 ani.

Perspectivele participanților la piață cu privire la durata conflictului cu Iranul au devenit mult mai pesimiste, a declarat săptămâna trecută pentru Bloomberg Vincent Mortier, director de investiții al companiei franceze Amundi, una dintre cele mai mari companii de administrare a fondurilor din lume. În opinia sa, investitorii au trecut de la previziuni privind o soluționare „în câteva săptămâni” la previziuni „în câteva luni”.

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Digi Sport
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
„Un eveniment de tip lebădă neagră, cu implicații devastatoare”. Expert în energie: măsurile guvernului sunt „mai degrabă light”
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
China avertizează asupra unui „cerc vicios” dacă războiul din Orientul Mijlociu se intensifică: Regiunea „va fi cufundată în haos”
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Armata Iranului, mesaj pentru Trump: „Ești concediat!” Se conturează o criză energetică istorică
cladiri distruse arad, israel
Iranul amenință că va „distruge ireversibil” infrastructura din Orientul Mijlociu, după ultimatumul lui Trump
donald trump
Trump „are tendința să fie naiv”, spune un fost șef al CIA, despre războiul cu Iranul. „Dacă nu obține încetarea focului, nu are nimic”
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
Spitalul CF2
Construit după un proiect al arhitecților germani, pe un teren donat...
LaGuardia Crash
Accident grav pe pista aeroportului LaGuardia din New York: doi morți...
cristian gentea
Scandal în PSD Argeș. Primarul social-democrat din Pitești critică...
Ultimele știri
Simulare Bac 2026 la limba română: Cerințele pentru elevi și tema eseului de la subiectul al III-lea
Accesul minorilor la rețele sociale: Două treimi dintre români sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale (sondaj Inscop)
O polițistă din Vâlcea a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu. Conducerea IPJ a declanșat o anchetă internă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur nu mai e retrograd. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie în această săptămână
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500...
Fanatik.ro
Rețeta Ceaușescu, aplicată la Budapesta: de ce blocarea Ucrainei e o criză falsă. Fost consilier...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri despre transferurile din vară de la FCSB: „Trei-patru jucători trebuie să vină. Pe...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Imagini virale cu Justin Timberlake în arest: „Mă tratați ca pe un criminal”. Artistul a făcut o serie de...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...