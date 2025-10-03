Live TV

Confruntare armată în Gaza între Hamas și un clan palestinian: raiduri pentru arestări privind colaborarea cu Israelul

Data publicării:
hamas
Peste 11 membri ai Hamas ar fi fost uciși. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Orașul Khan Younis, situat în sudul Fâșiei Gaza, a fost scena uneia dintre cele mai violente confruntări interne de la începutul războiului, între forțele de securitate ale Hamas și membrii clanului al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sud, conform BBC.

Conform gurpării islamiste palestiniene, forțele sale au efectuat raiduri în cartier pentru a aresta persoanele acuzate de colaborare cu Israelul.

Totuși, martorii locali au povestit că un grup de vreo 50 de oameni, în cinci camionete, cu puști de asalt și lansatoare RPG, au dat buzna în cartierul al-Mujaida și au omorât cinci membri ai familiei.

Rudele înarmate au ripostat rapid, declanșând confruntări de câteva ore cu focuri intense de armă.

Potrivit unor informații care circulă pe platformele sociale – și care sunt greu de verificat în mod independent –, peste 11 membri ai Hamas ar fi fost uciși, iar cadavrele unora dintre ei ar fi fost târâte pe străzi.

Videoclipurile distribuite pe scară largă online, pe care BBC nu le-a verificat, par să arate mai multe cadavre însângerate în uniforme militare, alături de o voce care susține că acestea aparțineau „Unității Sahm” a Hamas.

Un alt clip surprinde rafale de focuri de armă și un RPG care lovește o clădire rezidențială din cartier.

Oamenii au intervenit ulterior pentru a ameliora tensiunile dintre cele două părți, ceea ce a dus la un schimb de cadavre menit să limiteze escaladarea conflictului.

Deși motivele exacte rămân neclare, incidentul a amplificat îngrijorarea în rândul palestinienilor.

Mulți se tem că răspândirea armelor, tensiunile dintre familiile puternice și controlul Hamas asupra puterii ar putea duce la scene asemănătoare unui război civil într-un teritoriu deja afectat de strămutări, distrugeri și teama de o și mai mare anarhie.

Nu doar amploarea furiei cu care se confruntă Hamas din partea numeroșilor săi oponenți pe care i-a umilit în cei 17 ani de putere este considerată un factor cheie care determină grupul să respingă planul de încetare a focului al lui Donald Trump. Este și teama de represalii violente, de a fi ucis pe stradă, întrucât planul impune Hamas să se dezarmeze complet.

Șeful aripii militare din Gaza a indicat că nu este de acord cu planul, pe care președintele american Donald Trump l-a dezvăluit marți.

Liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.

