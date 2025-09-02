Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. La parada de miercuri, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul rus Vladimir Putin, anunță BBC. Xi organizează parada pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Kim a coborât din trenul său blindat, la gara din Beijing, însoțit de fiica sa. Agenția de spionaj a Coreei de Sud a declarat anterior că ea este, „cel mai probabil”, succesorul lui Kim.

Președintele nord-coreean a trecut, marți, granița cu China, la bordul trenului său, care se spune că include un restaurant ce servește vinuri franțuzești fine și preparate precum fructe de mare proaspete.

Fiica lui Kim a apărut frecvent în public alături de tatăl său de când a debutat, în noiembrie 2022. Detaliile despre ea sunt însă foarte limitate. Există informații contradictorii cu privire la vârsta tinerei. În 2023, Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS) a estimat că fiica președintelui are în jur de 10 ani.

Paradă fastuoasă în inima Chinei

Parada chineză are loc într-un moment important pentru Xi, care încearcă să afirme puterea economică și diplomatică a Beijingului pe scena internațională.

Pe măsură ce tarifele impuse de Donald Trump au destabilizat ordinea comercială globală, Xi s-a străduit să prezinte China drept un partener comercial stabil. Parada de la Beijing reprezintă o șansă pentru președintele chinez de a demonstra capacitatea crescândă a țării sale de a rivaliza cu SUA în orice conflict.

Evenimentul de 70 de minute va prezenta, probabil, cele mai noi arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-drone. Este pentru prima dată când noua structură a forțelor militare este prezentată în întregime în cadrul unui astfel de eveniment, anunță jurnaliștii britanici.

Xi va sta umăr la umăr cu Kim și Putin, într-o aparentă demonstrație de solidaritate cu ambii față războiul din Ucraina. Kim a furnizat atât arme, cât și trupe Rusiei, care a lansat o invazie la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022. Ei se vor afla printre alți 26 de șefi de stat - inclusiv lideri din Iran și Cuba - în timp ce zeci de mii de militari vor mărșălui în formație prin istorica Piață Tiananmen din Beijing.

Participanți aleși strategic

Liderii din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam au fost, de asemenea, invitați - o dovadă suplimentară a eforturilor Beijingului de a consolida legăturile cu țările vecine din Asia de Sud-Est.

Prezența lui Kim marchează prima dată, în ultimele decenii, când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 1959, când bunicul său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il-Sung, a participat la paradă.

Doar un singur lider al UE va participa - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

China nu a criticat invazia pe scară largă a lui Putin și a fost acuzată de Occident că ajută efortul de război al Rusiei prin furnizarea de materiale cu dublă utilizare și achiziționarea de petrol rusesc. Beijingul neagă acest lucru.

După întâlnirea de marți, Putin l-a descris pe Xi ca pe un prieten drag, în timp ce mass-media de stat chineză a descris relațiile ca fiind exemplare.

În condițiile în care Trump nu a obținut încă angajamente concrete din partea lui Putin cu privire la un posibil acord de pace în Ucraina, primirea călduroasă a liderului rus de către Xi pare să demonstreze legăturile strânse dintre cei doi.

Prezența lui Kim reprezintă însă o îmbunătățire față de ultima paradă de Ziua Victoriei din China, din 2015, când Phenianul l-a trimis la eveniment pe unul dintre cei mai înalți oficiali ai săi, Choe Ryong-hae.

Președintele călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali limitându-se la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care marca 70 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Și în acea călătorie s-a deplasat cu trenul.

Editor : C.A.