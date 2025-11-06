Live TV

Coreea de Sud vrea să construiască pe teritoriul ei un submarin nuclear, nu în SUA cum a sugerat Trump

Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Foto: Getty Images -Anton Petrus

Ministrul apărării sud-coreean, Ahn Gyu-back, consideră că ţara sa este capabilă să construiască pe teritoriul ei un submarin cu propulsie nucleară, şi nu în Statele Unite, aşa cum sugerase preşedintele american Donald Trump, transmite joi AFP, potrivit Agerpres. 

Întrebat de către mai mulţi deputaţi sud-coreeni dacă el crede că acest tip de submarin ar trebui construit în Coreea de Sud, ministrul apărării a răspuns miercuri: „Credem că acest lucru este rezonabil, dat fiind faptul că am acumulat peste 30 de ani de tehnologie şi cercetări”.

La rândul său, consilierul pentru securitate naţională Wi Sung-lac le-a declarat parlamentarilor joi că guvernul de la Seul „nu are în vedere să construiască un submarin cu SUA, pentru moment”.

Liderul de la Casa Albă a dat săptămâna trecută undă verde aliatului său sud-coreean pentru ca acesta să se doteze cu primul său submarin nuclear, după anunţarea unui acord global între cele două ţări aliate referitor la investiţii şi construcţii navale.

Donald Trump, în vizită în Coreea de Sud, scrisese pe reţeaua sa Truth Social că submarinul ar urma să fie produs în „şantierul naval de la Philadelphia”, în SUA.

Acest şantier naval este administrat începând de anul trecut de compania sud-coreeană Hanwha Ocean, dar ministrul Ahn Gyu-back a apreciat miercuri că şantierul „nu dispune în prezent de tehnologia, mâna de lucru şi instalaţiile necesare”.

Tehnologia submarinelor nucleare americane este considerată drept unul dintre secretele militare cele mai păzite.

Spre deosebire de submarinele cu propulsie diesel, cele cu propulsie nucleară pot rămâne în imersiune perioade mai lungi.

Coreea de Sud este protejată de umbrela nucleară americană şi aproape 30.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în ţara asiatică.

