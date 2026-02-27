Live TV

Criza conductei Drujba. Țara care sare în ajutorul Ungariei și Slovaciei pentru aprovizionarea cu petrol

Conducta Drujba.
Conducta Drujba.

Croaţia poate aproviziona cu petrol Ungaria şi Slovacia prin conducta sa Adria, pentru a înlocui livrările de ţiţei rusesc prin conduct Drujba, şi este în discuţii cu cele două ţări şi Comisia Europeană în privinţa acestui plan, a anunţat premierul Andrej Plenkovic, transmite Reuters.

Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu ţiţei după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone ruseşti care a deteriorat infrastructura conductei Drujba.

Conducta de petrol Adria, operată de operatorul croat de oleoducte Janaf, poate transporta aproximativ un milion de tone de petrol pe lună.

Ungaria şi Slovacia se bazează pe petrolul şi gazele ruseşti şi au refuzat iniţiativele Uniunii Europene de a pune capăt acestor livrări, în cadrul eforturilor Bruxelles-ului de a diminua veniturile din energie care finanţează războiul Rusiei în Ucraina.

Miercuri, Comisia Europeană a anunţat că autorităţile de la Zagreb evaluează dacă poate fi importat legal petrol pe cale maritimă din Rusia pentru a aproviziona Ungaria şi Slovacia prin conducta sa Adria, care serveşte ca rută alternativă. Tot miercuri, Janaf a informat că un o navă cu petrol care nu provine din Rusia a fost descărcată pentru grupul energetic maghiar MOL, şi încă şapte vor sosi până în aprilie.

„Croaţia este aici ca vecin, partener şi prieten, pentru a asigura securitatea energetică şi funcţionarea lină a economiilor Ungaria şi Slovacia", a declarat joi Plenkovic pentru agenţia locală de presă Hina.

Conducta Adria poate transporta până la 15 milioane de tone de petrol pe an, suficient pentru a satisface complet cerinţele Ungariei şi Slovaciei, a adăugat premierul croat. 

