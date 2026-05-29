Live TV

Viktor Orban, mesaj către guvernul Magyar după prăbușirea dronei rusești la Galați: „Niciun pas către o Europă orientată spre război”

Data publicării:
Hungarian PM Orban Holds Election Rally
Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a reacționat vineri după incidentul cu dronă produs în România și a transmis un mesaj de solidaritate față de persoanele rănite. Liderul Fidesz a afirmat că episodul demonstrează pericolele războiului pentru statele vecine.

„Suntem alături de persoanele rănite în atacul cu dronă care a afectat România vecină. Incidentul confirmă faptul că războiul reprezintă un pericol direct pentru țările vecine”, a transmis Viktor Orbán într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul Fidesz a făcut apel la menținerea politicii de neutralitate a Ungariei și a cerut ca țara să nu se apropie de ceea ce a descris drept o direcție europeană orientată spre război.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De aceea, cerem guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să nu facă niciun pas către o Europă orientată spre război!”, a mai scris Orbán.

Mesajul lui Viktor Orbán vine după incidentul cu dronă produs vineri dimineață la Galați, considerat cel mai grav care a afectat teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc, iar impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate. Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a analiza implicațiile incidentului.

Citește și Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi: 2 răniți. Ședință de urgență...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
4
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zelenski, după prăbușirea unei drone rusești la Galați: „Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod”
Meeting Of NATO Ministers Of Foreign Affairs In Helsingborg, Sweden - 22 May 2026
După prăbușirea dronei pe un bloc din Galați, Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei
Geran drone intersepted
Rusia a folosit rachete balistice și 232 de drone în atacurile sale nocturne împotriva Ucrainei, afirmă Forțele Aeriene Ucrainene
hnszfgbnsf
Primele imagini din interiorul blocului din Galați lovit de o dronă rusească
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: De ce nu a fost oprită drona la timp? Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să...
sigla pnl
PNL acuză PSD și AUR de poziții „anti-naționale” după incidentul cu...
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după...
Andrii Sybiha
Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită...
Ultimele știri
AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului”
Patronatul Industriei de Apărare: „Incidentul grav de la Galaţi ne-a arătat golul din apărarea noastră”
CNIR a semnat contractul pentru tronsonul 3 al Autostrăzii Unirii A8. Valoarea investiției se apropie de 4 miliarde de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
David Miculescu, în lot pentru Dinamo – FCSB! Ultimele detalii despre situația jucătorului. Exclusiv
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”