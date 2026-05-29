Viktor Orban, mesaj către guvernul Magyar după prăbușirea dronei rusești la Galați: „Niciun pas către o Europă orientată spre război”

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a reacționat vineri după incidentul cu dronă produs în România și a transmis un mesaj de solidaritate față de persoanele rănite. Liderul Fidesz a afirmat că episodul demonstrează pericolele războiului pentru statele vecine.

„Suntem alături de persoanele rănite în atacul cu dronă care a afectat România vecină. Incidentul confirmă faptul că războiul reprezintă un pericol direct pentru țările vecine”, a transmis Viktor Orbán într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul Fidesz a făcut apel la menținerea politicii de neutralitate a Ungariei și a cerut ca țara să nu se apropie de ceea ce a descris drept o direcție europeană orientată spre război.

„De aceea, cerem guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să nu facă niciun pas către o Europă orientată spre război!”, a mai scris Orbán.

Mesajul lui Viktor Orbán vine după incidentul cu dronă produs vineri dimineață la Galați, considerat cel mai grav care a afectat teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc, iar impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate. Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a analiza implicațiile incidentului.

